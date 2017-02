Mafo y Julio Segura fueron claves en la salida a bolsa de Bankia

El informe solicitado por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, a dos peritos técnicos del Banco de España puso la salida a bolsa de Bankia en el punto de mira mediático y judicial. Tanto es así que el presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, ya ha dicho que Bankia es sólida y que puede afrontar eventuales reveses judiciales sin necesidad de pedir más ayuda al Estado. Unas declaraciones preventivas ante una probable avalancha de reclamaciones por parte de los accionistas.

La salida a bolsa de Bankia se remonta a 2011. Una de las fechas clave en esta operación fue la del 29 de junio de aquel año, cuando la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) -entonces presidida por Julio Segura- daba su bendición a la operación. Poco después, el Consejo de Administración de Bankia emitió el folleto informativo de oferta pública de suscripción y admisión a negociación de acciones de Bankia y la propia CNMV lo publicó en su página web.

Es más, ese mismo día se registró en el regulador el folleto informativo tanto para el subtramo minorista como para el tramo de inversores cualificados. Posteriormente, el 19 de julio de 2011, se otorgó la escritura pública de ejecución y cierre del aumento de capital social y se inscribió en el Registro Mercantil de Valencia. También se procedió al depósito de copias autorizadas de la misma en Iberclear, CNMV y Bolsa de Madrid.

Tanto es así, que el propio Julio Segura, preguntado por la operación en febrero del año pasado (12/02/2013) negó que, aunque se trataba de una salida a bolsa arriesgada, hubiera irregularidades en la misma. Más aún, señaló que el folleto presentado por Bankia era "impecable.

Su sustituta en la CNMV, Elvira Rodríguez, también defendió la operación diciendo en octubre de 2013 que la salida a bolsa de la entidad "en su momento fue correcta" y recordó que Segura también había defendido la ausencia de irregularidades en el proceso de suscripción de títulos de Bankia.

Pero la CNMV no fue el único regulador que apoyó la salida a Bolsa de Bankia. El Banco de España, que entonces gobernaba Miguel Ángel Fernández Ordóñez (Mafo) un día después de que empezara a cotizar el banco, valoró muy positivamente la operación. Además, en abril de 2011 fue el propio Banco de España quien dio el visto bueno a la estrategia de Rodrigo Rato que incluía la salida a Bolsa como primera opción.

La historia de Mafo con Bankia y su salida a bolsa tiene otro precedente significativo. Cuando aún era Caja Madrid y su presidente Miguel Blesa pedía autorización para comprar el City National Bank of Florida, el Gobernador del Banco de España condicionó la operación a que Caja Madrid sacara a bolsa su filial de participadas, que entonces se llamaba Cibeles.

El año pasado, en su comparecencia en la Audiencia Nacional, Mafo defendió su gestión en el caso de Bankia como gobernador del Banco de España. Eso sí, en esta ocasión dijo que su organismo recelaba de Rato -pese a que se mostró favorable a su estrategia- y cargó contra Luis de Guindos. Según Mafo, el Banco de España perdió "el control de la operación" en los últimos días antes de la salida a bolsa cuando "intervino el ministro de Economía, Luis de Guindos".

Así, mientras aumenta la cifra de altos directivos de Bankia y Caja Madrid que desfilan por los juzgados, ninguno de los responsables de los reguladores que dieron su beneplácito a las operaciones en cuestión siguen sin ser investigados. Precisamente, este sábado el juez Fernando Andreu ha dicho que aún no ha decidido si imputará o no al presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, curiosamente el responsable del saneamiento de la entidad, que ya recupera valor en bolsa y volumen de negocio. El juez Andreu dice que esperará a escuchar a los dos peritos del Banco de España, que afirmaron que las cuentas de la entidad no se correspondían con su imagen fiel, a que ratifiquen su informe en enero.