Las claves de las pensiones que vienen, explicadas por el nuevo fichaje de Báñez

Normalmente, a los académicos no les sienta demasiado bien el paso a la política. Dice el refrán que no es lo mismo predicar que dar trigo. Vamos, que lo que encajaba como un mecano en la hoja Excel se empieza a complicar cuando entran en juego las variables prácticas.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros nombraba a Miguel Ángel García Díaz director general de Ordenación de la Seguridad Social. García Díaz es profesor asociado y colaborador del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos y analista senior en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. También es un prolífico escritor sobre el sistema de pensiones, sus retos y sus perspectivas a futuro. Así, en su blog (Las cosas del pensar) pueden encontrarse numerosos comentarios sobre el tema y, lo que es todavía más interesante, links a sus trabajos académicos. Ahora sólo falta por ver si mantiene en el Ministerio los planteamientos que defendía como profesor.

García Díaz no es nuevo en esto de la política o la opinión pública. Durante años fue el responsable de CCOO en el área de pensiones. De hecho, formó parte del grupo de expertos que el Gobierno convocó en 2013 para plantear una reforma del sistema. Y fue laminado por sus propios compañeros del sindicato por atreverse a firmar el documento con la propuesta de los sabios (algo que no hicieron los dos integrantes de la comisión más cercanos a PSOE y UGT).

En los trabajos de García Díaz destacan dos características. En primer lugar, una defensa cerrada del sistema de reparto. No se plantea ninguna alternativa aunque sí deja claro que para compensar el más que probable desplome de la tasa de sustitución habrá que diseñar algún tipo de esquema de ahorro complementario (voluntario y al margen del sistema público). No es extraño que Báñez fiche a alguien de esta opinión, mayoritaria en los partidos, en los que casi cualquier postura que abra la puerta a una mínima capitalización es anatema.

Eso sí, este alegato en favor del actual modelo no es óbice para que admita los problemas del mismo. Y esto sí es un avance. El nuevo director general de Ordenación de la Seguridad Social hace un detallado diagnóstico de los desafíos del sistema en el corto y medio plazo. Ofrece soluciones, con las que uno puede estar o no de acuerdo pero que tienen la virtud de que parten de un análisis realista de la situación actual, algo que merece reconocerse aunque no todas sus propuestas estén en línea con la postura editorial de Libre Mercado (desde aquí defendemos un modelo con un peso del ahorro privado muy superior al actual y que limite el castigo fiscal al trabajo de los cotizantes).

Por ejemplo, en una de las últimas entradas del blog, enlaza un pequeño informe titulado "Efectos de las últimas reformas del sistema público de pensiones de la Seguridad Social en un contexto de envejecimiento de la población", un trabajo que presentó en la Universidad de Barcelona los días 14 y 15 de julio de 2016.

Dicho análisis es muy significativo porque en el mismo podemos encontrar un buen resumen de la realidad del sistema de pensiones a día de hoy, tras las últimas reformas. Nosotros hemos entresacado 12 afirmaciones de las conclusiones del informe. En conjunto, explican bien dónde estamos y hacia dónde vamos. Casi ninguna de ellas las firmaría un político español, de ningún partido. Por cierto, tampoco a sus nuevos jefes les gusta demasiado hablar de casi nada de esto... (en negrita, los textuales de García Díaz):