Dicen que las crisis hay que verlas como oportunidades para afrontar cambios que en las épocas de normalidad no nos atrevemos a realizar. Es una visión optimista que en teoría todos compartimos… pero también es verdad que es más fácil decirlo que hacerlo. Afortunadamente, hay un aspecto en el que nuestra economía sí parece haber aprovechado esta profunda recesión de la que ahora sale. Las empresas españolas se han lanzado al exterior con un impulso que nadie habría previsto antes de 2007.

Ante la evidencia de un mercado nacional que ya no cubría sus necesidades, grandes y pequeños empresarios han decidido mirar afuera como tabla de salvación, pero también con el convencimiento de que esto no podía ser sólo una moda para los años de recesión. Las cifras son espectaculares. Pocos países, en tan poco tiempo, han generado un cambio tan radical en su fisonomía.

Los siguientes gráficos son sólo el reflejo numérico de una realidad mucho más profunda y que generará efectos positivos en la economía española durante muchos años:

Ministerio de Economía

Como explica el Plan de Internacionalización del Ministerio de Economía 2014-15 y se puede ver en el gráfico: "Esta buena evolución del saldo de la cuenta corriente ha permitido corregir en más de 12 puntos el desequilibrio exterior (España tenía el déficit más alto del mundo en el año 2007 en términos de PIB, cercano al 10%) en siete años, algo que ningún país de nuestro entorno ha sido capaz de registrar". Incluso, hemos tenido cifras mensuales de superávit comercial, algo que podría parecer una anécdota, pero es histórico: "El sector exterior en el saldo comercial, que fue superavitario por primera vez desde que existen datos en marzo de 2013, cifra positiva que se volvió a repetir en mayo del año pasado. El saldo comercial no energético viene siendo positivo desde 2012".

Ministerio de Economía

Porque además, como vemos en el anterior gráfico, no todos los países lo han hecho igual de bien. La línea roja, que muestra el crecimiento de las exportaciones de las empresas españolas, está en la parte alta del gráfico desde 2009. Es una gran noticia de la que felicitarse.

Ministerio de Economía

Y por eso ahora mismo estamos en el grupo de cabeza en lo que hace referencia al valor de las exportaciones sobre el PIB. No hablamos de un tema menor, las empresas exportadoras tienen más capacidad de crecimiento, son más productivas y se muestran más resistentes a las crisis que empresas similares centradas en el mercado interior. No sabemos cuándo aparecerá la próxima recesión, algo que además no está sólo en nuestras manos, pero el tejido empresarial español será más resistente cuando ese momento llegue.

ICEX

Porque, además, no sólo es que ahora exportemos más, quizás la cifra más importante es el crecimiento, sostenido y constante del número de exportadores regulares. Ver las cifras que recopila el ICEX sobre nuestro comercio exterior reconforta y anima. Por ejemplo, casi 48.000 empresas españolas venden ahora al exterior con regularidad, como una parte más de su negocio. En 2009, no llegaban a las 39.000.

Una mano para avanzar

En este proceso, es fundamental tener a alguien que te ayude, no sólo desde un punto de vista financiero, sino legal, cultural y organizativo. Con implantación en diez mercados principales y presencia en otros mercados importantes para la exportación de las empresas españolas, Banco Santander pone al servicio de sus clientes su propia experiencia internacional y es una de las entidades más activas en el proceso de acompañamiento de las empresas que deciden iniciar o consolidar su camino al exterior.

Para facilitar esta actividad, el banco pone a disposición de sus clientes a través de Santander Negocio Internacional una oferta completa de productos y servicios exclusivos y específicos para negocio internacional y que cubren no sólo las necesidades para la importación y la exportación, sino toda la gama de servicios e información necesaria para establecerse en el exterior.

Cuando una pyme decide internacionalizarse, lo primero que busca es información. Muchas de las preguntas que surgen tienen respuesta en el portal santandertrade.com, un espacio gratuito para clientes de Banco Santander en el que se ofrece información sobre mercados de 185 países donde invertir. De la misma manera, también se facilitan datos sobre socios potenciales (listados de ferias y licitaciones internacionales), se establece un mercado virtual que conecta a todos los clientes para que puedan proponerse sus productos o servicios, se ofrecen conversores de divisas y detalles sobre los servicios ofrecidos por Santander sobre operaciones internacionales.

Santander también pone a disposición de los miembros del Club importantes beneficios en servicios internacionales a través de los Colaboradores Plan Exporta. Se trata de empresas que ofrecen de manera preferente su porfolio de productos en el ámbito internacional: consultoría e inteligencia comercial, contabilidad, aseguramiento comercial, recobro de deudas en el extranjero... Estos colaboradores externos, empresas líderes en cada una de las actividades que representan, bonifican sus tarifas a los clientes de Banco Santander.

Paralelamente a estos servicios, se ofrecen cursos de conocimientos internacionales que permiten solventar dudas sobre los distintos medios de cobro y pago, instrumentos financieros existentes, directrices internacionales sobre transporte, logística, seguros… Banco Santander ofrece a las pymes el Curso Plan Exporta, una formación presencial impartida por la escuela de negocios Centro Internacional de Formación Financiera (CIFF), adscrita a la Universidad de Alcalá de Henares, de dos días de duración y totalmente gratuita. Además de este curso se imparten seminarios online (webinnars) a través de la plataforma Santander Trade.