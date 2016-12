Un Código de Buenas Prácticas agilizará la devolución de las cláusulas suelo

El Gobierno aprobará en el último Consejo de Ministros del año un Código de Buenas Prácticas de adhesión voluntaria para las entidades financieras con el que resolver "con celeridad" la devolución de lo cobrado de más a los clientes afectados por las cláusulas suelo, una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó su retroactividad total.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha señalado que el Ejecutivo "respeta" las decisiones judiciales y ha recordado que los problemas con las cláusulas suelo no se habrían producido si se hubiera aprobado antes la Ley de medidas de protección al consumidor de 2013. También ha insistido en que el sector bancario en España, y más después de las reformas realizadas en los últimos años, "es sólido", en línea con lo comentado el pasado miércoles por el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien aseguró que las entidades podrán hacer frente a la sentencia de la Justicia europea.

El portavoz de Gobierno ha precisado que la relación que mantienen los bancos con sus clientes es una cuestión "privada y personal" y ha destacado que la intención del Ejecutivo con la aprobación de este Código de Buenas Prácticas es dar "seguridad, tranquilidad y certidumbre" para ayudar a solucionar esta situación "de una forma rápida".

Méndez de Vigo no ha precisado qué medidas incluirá este Código de Buenas Prácticas, puesto que el acuerdo del Consejo de Ministros se reduce a la aprobación de su elaboración. "El presidente del Gobierno ha dicho que le gustaría adoptar este código el 30 de diciembre. El Gobierno quiere demostrar que quiere resolver los problemas de la sociedad", ha añadido.

Tras conocerse el contenido de la sentencia del TJUE, PSOE y Gobierno coincidieron en la necesidad de buscar un procedimiento extrajudicial para que los afectados pudieran recuperar el dinero cobrado de más por las cláusulas suelo, mientras que Ciudadanos ha solicitado una petición de comparecencia para Guindos en la que explique cómo se adaptará la legislación hipotecaria a la sentencia europea, así como las medidas que se pretenden tomar para evitar "abusos".

De distinta aplicación

Juristas consultados por Europa Press han explicado que la resolución jurídica de Europa se aplicará de forma distinta si la hipoteca ha vencido o si el caso está judicializado. En el primero de los casos habría que analizar si cabe o no la declaración de nulidad con efectos retroactivos, en cuyo caso los afectados -de no ser satisfechos directamente por el banco al que reclamen- irán al juez y previsiblemente serán indemnizados en la cantidad que pagaron de más durante todos los años que estuvieron pagando el préstamo.

En el supuesto de que las hipotecas aún pendientes habrá que distinguir entre los casos que ya han sido llevados a los tribunales y los que aún no. Los ciudadanos que ya han obtenido una resolución firme ya no tienen nada que hacer, según las mismas fuentes, mientras que en el caso de los segundos sí podrá aplicarse la doctrina sentada por el TJUE. Si el afectado no ha iniciado ningún procedimiento judicial sobre el asunto podría acogerse a una solución extrajudicial, como podría ser el arbitraje de consumo, en el caso de que éste llegue a aprobarse.

Lo que parece difícil a primera vista es conocer qué porcentaje de afectados por las cláusulas suelo pertenecen a uno u otro grupo. Por su parte, el Tribunal Supremo ya ha anunciado que "ajustará" su actual jurisprudencia sobre nulidad de estas cláusulas abusivas al fallo del TJUE.