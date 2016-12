"¿Cómo va a quedar mi pensión?". Un amigo, lector habitual de Libertad Digital y oyente de esRadio, me hacía esta pregunta el otro día. "Pero si he escrito como mínimo 15 artículos sobre este tema en los últimos seis meses", le contesté, "léelos o echa un vistazo a los vídeos que hemos ido subiendo".

"No. Tus artículos son sobre las cuentas de la Seguridad Social, sobre los nuevos índices aprobados en la reforma de 2013, sobre proyecciones demográficas a futuro… Y todo eso está muy bien: la Seguridad Social está en quiebra y nos traerá problemas. Pero no es eso lo que yo pregunto. Mi pregunta es, en términos prácticos: ¿Que pasará con mi pensión en 2040, que es cuando en teoría me toca jubilarme?".

Me he puesto a revisar lo que he escrito y creo que tiene razón. No sólo es mi culpa (aunque mal de muchos...). Casi todos los periodistas que tratamos las pensiones tendemos a analizar las grandes cifras, pero no tanto a responder a esa pregunta tan concreta. Hacemos apuntes genéricos sobre una posible rebaja o sobre cómo afectará tal o cual medida, pero no entramos al detalle práctico.

Hay una razón y es que no lo sabemos con certeza. Al final, las pensiones públicas que cobraremos dependerán de factores que escapan a nuestro control. Nosotros podemos (más o menos) saber cómo será nuestra carrera laboral. Si queremos trabajar sin interrupciones o nos gustaría hacer algún parón por temas personales o profesionales, si vamos a cotizar o no de forma continuada, si nuestro sueldo es más o menos elevado…: todos estos factores incidirán en la pensión y dependen en cierto sentido de cada trabajador.

Pero hay otros muchos elementos que determinarán nuestra prestación en el futuro y sobre los que no tenemos el más mínimo control:

desde la demografía: ¿llegarán inmigrantes en 2025-2030 que ayuden a sostener el sistema?

al incremento de la productividad: si suben mucho los salarios los recortes (que los habrá) serán menos dolorosos

pasando por la elección política: el presupuesto total del Estado es el que es, ya estén todas las partidas en la Seguridad Social o se paguen las pensiones de viudedad vía impuestos. Puede que haya un Gobierno que quiera gastar más en pensiones y menos en carreteras (o al revés). Eso sí, lo único que hay que tener claro es que nada es gratis: si destinamos más dinero de impuestos a pagar las pensiones habrá que gastar menos en otras cosas.

Por eso, lo primero que tengo que decir es que las siguientes diez claves son una apuesta personal. Es lo que yo intuyo como periodista que lleva unos cuantos años siguiendo este tema y que conoce, dentro de lo posible, cómo actúan los políticos cuando se enfrentan al mismo. Por eso, si me vuelve a preguntar mi amigo le diré: "En mi opinión, por ahí irán los tiros. Vuelve a preguntarme en 2030 y te digo si estoy acertando. Eso sí, mientras tanto, ahorra todo lo que puedas":