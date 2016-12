La propuesta de la ministra de Empleo para que los trabajadores españoles terminen su jornada laboral a las 18:00 horas está dando mucho que hablar. Hace varias semanas, Fátima Báñez anunció que buscaría un pacto nacional por la conciliación y la racionalización de los horarios entre las que estaría ésta, y otras medidas, como el cambio del huso.

Las declaraciones de Báñez no son nuevas. La idea se incluyó en el acuerdo de 150 medidas alcanzado en el mes de agosto por el Gobierno en funciones y Ciudadanos. De hecho, Mariano Rajoy ya había hecho alusión al tema en otras ocasiones.

Aunque según fuentes de Empleo, estas afirmaciones son únicamente sugerencias, que no pretenden imponer ningún horario determinado a las empresas de nuestro país, han sido objeto de críticas por algunas asociaciones de empresarios.

En un comunicado, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) advertía que "para muchos sectores, empresas y ramas de actividad, un horario uniforme iría en detrimento de las necesidades de trabajadores, consumidores, empresarios y sociedad y afectaría a la competitividad de las empresas". La patronal aclara que "comparte las iniciativas que persiguen conciliar la vida familiar y laboral", pero considera que "es un concepto que va más allá de los horarios de cierre y se ha de fundamentar en la libertad de las partes". Fuentes de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) aseguran a este periódico que "suscribimos íntegramente" las palabras de la CEOE al respecto.

La empresa española tiene menos de 10 emleados

Y es que España es uno de los países de la UE con una menor dimensión empresarial. Según el último informe del Circulo de Empresarios relativo a 2016, el número medio de trabajadores por compañía en nuestro país es de 4,6 personas. Para este tipo de empresas, organizar los horarios de sus pocos empleados así como limitar su actividad a las 6 de la tarde podría perjudicar gravemente su negocio.

Respecto al tamaño de las empresas, lo cierto es que ésta sería una de las situaciones con las que se encontrarían la mayoría de los negocios de nuestro país. Las conocidas como microempresas prácticamente copan la totalidad del tejido empresarial español. En 2016, las empresa de menos de 10 empleados representaron al 94,6% del total.

Otro de los obstáculos para llevar a cabo la propuesta de Báñez es la naturaleza de las empresas españolas. Según el último informe anual del mercado de trabajo elaborado por el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), en el cuarto trimestre de 2015, el sector Servicios aglutinó al 76,23% del total de ocupados en España. Pretender que la hostelería o el comercio ponga fin a su actividad a las 6 de la tarde no tendría ningún sentido en nuestro país.

Las que sí pueden

Muy distinta es el situación de las multinacionales. Además de pagar unos mayores salarios, las grandes empresas tienen la capacidad de ofrecer unas mejores condiciones laborales a su platilla. Y la flexibilidad de horarios es una de ellas, sobre todo, en determinados sectores, como la electricidad o las telecomunicaciones.

En España Iberdrola es una de las compañías que más ha avanzado en lo que se conoce como conciliación laboral y familiar. Fue en el año 2008 cuando el Consejo de Administración de la eléctrica decidió adoptar una medida "pionera" en nuestro país. Entonces, Iberdrola estableció que sus 9.000 trabajadores tendrían un horario de 7:15 a 15:30 horas, con margen de entrada y salida. Originalmente ese margen era de 39 minutos, aunque este verano se ha ampliado de tal forma que los empleados pueden entrar de 07:15 a 09:00 horas y realizar su jornada de 7 horas 36 minutos. Además, los trabajadores cuentan también con la posibilidad de anticipar la salida de los viernes a las 14:00 horas, con la condición de hacer 15 minutos más al día, de lunes a viernes.

Y con este sistema empleados y empresa salen ganando. Según Iberdrola, "desde que se puso en marcha, hemos ganado 500.000 horas anuales de productividad". Además, "en la comparativa bianual posterior-anterior a la implantación de la jornada continuada se analizaron los índices de accidentalidad y absentismo, comprobándose que se han reducido en un 10%. En este sentido, hay que tener en cuenta que el 25% de los accidentes se producía por las tardes, después de las horas de la comida".

Aunque en Endesa el horario lo establece cada centro de trabajo, en Madrid, donde la compañía tiene su sede, las condiciones son también muy atractivas. El horario de entrada es de 7:30 a 9:00 y se sale a partir de las 17:30. Los empleados eligen el tiempo de su pausa para almorzar, que será mínimo de 1 hora y máximo de 2 horas entre las 14:00 a las 16:00. "Tenemos establecido que a partir de las 19.00 no debe haber nadie en la oficina", explica la compañía.

Sobre la propuesta del Gobierno, la eléctrica asegura que "todo lo que contribuya al bienestar de las personas, nos parece positivo, por eso, nosotros apostamos por esa flexibilidad horaria y por el trabajo en base a objetivos, y no en base a la presencia en el puesto de trabajo". En este sentido invita al resto de compañías a "comenzar antes la jornada, no extender al máximo la pausa para almorzar, recordar los beneficios de hacer reuniones eficaces y, como algo obvio, pero que también ayuda, invitar adquirir el compromiso de no convocar reuniones y videoconferencias con horario de finalización más allá de la hora límite establecida" En general, su percepción, es que "una buena gestión de horarios genera mucha satisfacción y eso redunda positivamente en el clima laboral y también en el buen desempeño".