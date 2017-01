¿Quién se alojaría en el hotel más sucio de EEUU?

Es habitual encontrar información sobre los mejores restaurantes, hoteles y espectáculos de una ciudad, pero ¿ se puede encontrar información sobre los peores? Pues, según Reason.com, sí. En esta ocasión es el hotel más sucio de EEUU el gran protagonista.

El Hotel Carter ha sido reconocido no una sino tres veces como el hotel más sucio de todo Estados Unidos. En el popular portal de Tripadvisor se pueden encontrar todo tipo de quejas de los huéspedes. Desde sábanas sucias hasta falta de papel higiénico, pasando por la presencia de algunas chinches. "Creo que dormir en la calle hubiese sido más limpio", critica, indignado, un usuario. Además, según publicó el New York Obrserver en 2014, "es innegable, es el peor hotel de la ciudad de Nueva York". El ascensor no funciona y ha habido nueve muertes, añaden.

El hotel, ubicado en el Distrito de Teatros, en Manhattan, tiene 700 habitaciones y lleva casi 90 años en funcionamiento. Su lugar privilegiado, a pocos metros de Times Square, es su principal atractivo. El año pasado lo compraron por 192 millones de dólares.

Sin embargo, a pesar de todas las críticas negativas que lleva a sus espaldas, la reciente prohibición de servicios como Airbnb y similares la ha convertido en un 'hotel ganador'. Recientemente, una publicación de National Real Estate Investor, incluía al Hotel Carter en al lista de los grandes beneficiados de las prohibiciones comerciales.

"Hemos ampliado el estudio con los hoteles de Hell's Kitchen y del distrito de los teatros, que están en el mismo rango de precios de algunos alquileres Airbnb, para ver qué hoteles son propensos a beneficiarse", explica Ely Razin, el autor.

El Hotel Carter "podría estar a la altura de ganar una mayor proporción de clientes que buscan una cama barata en una ubicación privilegiada, especialmente si el nuevo propietario consigue hacer olvidar el pasado del hotel, galardonado con el título del más sucio de América", añade Razin.

La nueva normativa sobre alquileres vacacionales, aprobada el pasado mes de octubre, establece que todos aquellos que anuncien un apartamento o casa para alquilar en sitios como Airbnb o Home Away podrán enfrentarse a multas de hasta 7.500 dólares por día. Está claro que los hoteles son los grandes beneficiados de la prohibición, incluso el peor y más sucio hotel de EEUU, y que los turistas tendrán que rascarse un poco más el bolsillo si quieren alojarse en una de las zonas turísticas de Nueva York.