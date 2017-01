Cataluña liberaliza las rebajas

La Generalidad imita a Madrid y dejará que los comerciantes decidan el momento en que quieren establecer el periodo de rebajas. Eso sí, recomienda hacer las campañas en las temporadas habituales de verano e invierno como se ha hecho tradicionalmente. Esta medida queda recogida en el proyecto de la nueva ley de Comercios, Servicios y Ferias.

Otra medida que incluye la nueva ley es la prohibición de las ventas telefónicas o a domicilio si no han estado previamente pedidas o aceptadas por los clientes, mientras que el buzoneo estará permitido siempre que los residentes no hayan manifestado que no quieren recibirlo.

En cuanto a las rebajas, la ley continuará regulando las condiciones en que se han de hacer: los productos deben ser de stocks propios, haberse puesto a la venta anteriormente en el mismo establecimiento y no podrán ser defectuosos o deteriorados ni fabricados expresamente para estos periodos.

Entre otras novedades, la ley recoge en materia de horarios comerciales la norma general de la apertura de 75 horas semanales, de lunes a sábado, cuando la anterior legislación preveía 72 horas semanales.

Como excepción al régimen general, para los municipios de menos de 5.000 habitantes se contempla la libertad de horarios para los establecimientos comerciales de menos de 150 metros cuadrados de superficie que no pertenezcan a grandes cadenas de distribución.