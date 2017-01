Olvídate de los propósitos de 2007 y haz esto

Con la llegada de 2017, quien más y quien menos se plantea ser mejor y hace su particular lista de propósitos para año nuevo. Desde ir al gimnasio hasta dejar de fumar pasando por comer mejor o aprender algo nuevo. Todo el mundo recuerda esas metas que quiere alcanzar y algunos incluso las plasma en papel.

Si eres de esos, deja de hacerlo porque no sirve para nada positivo. Según un estudio realizado en 2007 por el británico Richard Wiseman, un 88% no alcanzará esas metas al finalizar el año. Pero es que de acuerdo a otra investigación de 1986 un 26% de las personas los abandonará antes casi de empezar y el 77% durante la primera semana del año. De quienes siguen adelante, un 40% desistirá seis meses después, quizás por el influjo veraniego. Lo peor de todo es que, además de no lograr tus buenos propósitos para el año, te sentirás fatal por no haber cumplido.

A nadie le gusta fracasar, y menos si lo hace con tanta rapidez. Por eso mismo, en 2017 haz algo diferente. Olvídate de los propósitos de año nuevo y sigue los pasos que te voy a dar. A diferencia de tus intenciones de año nuevo, lo que te voy a contar no te llevará ni cinco minutos. Así, eliminas tener que recurrir constantemente a tu fuerza de voluntad. Supone cero esfuerzos, una vez lo pongas en marcha funcionará sólo y tienes la seguridad al 100% de que en cuanto empieces lo conseguirás. Pero lo mejor es que cambiará tu vida a mejor, que es precisamente lo que todo el mundo con estos propósitos.

Lo que debes hacer este año en lugar de la lista de objetivos que no vas a cumplir es sencillo y tienen nombre: Preahorrar. De forma muy resumida, dejar de ahorrar a final de mes para hacerlo al principio o, como dicen los estadounidenses, pagarte a ti mismo el primero. Es muy sencillo, sólo tienes que ordenar una transferencia automática para que todos los meses el banco retire a otra cuenta el dinero que quieres ahorrar tan pronto cobres la nómina. Es fácil y rápido, no debería llevarte más de 5 minutos hacerlo y te aseguro que cambiará tu vida. Aquí te damos las claves para ponerte en marcha.

Hazlo ya y no dejes que nada te frene. Si no tienes claro cuánto preahorrar, en esta calculadora puedes averiguar la cantidad adecuada en función de la libertad financiera que desees. Una vez empieces, nada podrá pararte y lo mejor es que ni siquiera tendrás que hacer nada para seguir ahorrando todos los meses.

¿Quieres ir un paso más allá y hacerlo de 10? En este programa gratuito descubrirás las claves para generar ingresos pasivos y ganar más cada mes sin tener que trabajar 8 horas para conseguirlo, pero sobre todo, el secreto para ahorrar un 20% de tus ingresos sin esfuerzo. Prueba esta técnica que te hemos explicado y descubrirás cómo después puedes incluso con esos propósitos de año nuevo que llevan tanto tiempo resistiéndose.