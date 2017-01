Iberia e Iberia Express, las aerolíneas más puntuales del mundo en 2016

Iberia e Iberia Express han sido galardonadas como las más puntuales del mundo de su categoría, según Flightstats, la consultora líder en información de vuelos, servicios y aplicaciones de la industria de los viajes, en la octava edición de los premios de puntualidad.

Flightstats ha afirmado que esos premios reconocen a las mejores aerolíneas entre las mejores (the Best of the Best) "que demuestran consistentemente su alta ejecución operativa y cumplen su promesa de llevar a los pasajeros a sus respectivos destinos a su hora".

En 2016 Iberia no solo ha sido la aerolínea internacional más puntual del mundo (Major Global Airline), también la aerolínea más puntual de Europa (European Major Airline) y la más puntual de Europa también como aerolínea de red contabilizando sus datos junto a los de su franquiciada Iberia Regional Air Nostrum (European Major Airline Network).

En los últimos cuatro años, Iberia ha ido mejorando su situación en el ranking de puntualidad hasta situarse en lo más alto. Fue la cuarta más puntual del mundo en 2013, tercera en 2014, segunda en 2015 y la primera en 2016.

Luis Gallego, presidente de Iberia, afirma que "estamos especialmente orgullosos de este reconocimiento, pues afecta de forma directa a nuestros clientes. La puntualidad es uno de los aspectos que más valoran, y por ello hemos dedicado todos nuestros esfuerzos a mantener unos altos índices de calidad. Hemos optimizado los procesos e incorporado nuevas herramientas, pero sobre todo, los buenos resultados alcanzados son fruto de la implicación y profesionalidad de todos los empleados. Mi sincero reconocimiento a todos ellos".

Además, Iberia Express ha sido la aerolínea de bajo coste más puntual del mundo, puesto que ocupa por tercera vez consecutiva. La firma empezó a operar hace 4 años y medio.

"Es una gran satisfacción que reconozcan nuestro trabajo y esfuerzo diarios una vez más. La puntualidad es uno de los factores más importantes para nuestros clientes. Mantener estos altos índices de calidad no es sencillo, pero hemos conseguido lograrlo gracias a unos rigurosos procedimientos de trabajo y el excelente trabajo continuo de nuestros profesionales", asegura Fernando Candela, presidente de Iberia Express.