Los profesionales más buscados de 2017

El año 2017 va a destacar por la "consolidación en el mercado de laboral" y por la "mejora de la calidad del empleo" futuro, según Adecco. Así, la ETT ha publicado su informe anual Los + Buscados entre los mandos intermedios, medios y directivos de nuestro país.

Este año las compañías también tendrán en cuenta la necesidad de contar cada vez más con perfiles tecnológicos. Tanto es así que, según datos de la Unión Europea, hasta 2020 se crearán 900.000 nuevos puestos de trabajo tecnológicos. A continuación, la lista de los profesionales más demandados del año.

Ingeniero de redes

En la última década, las Telecomunicaciones son un sector que ha logrado obtener bastante éxito debido a que los sistemas informáticos y las computadoras son el elemento principal en toda empresa. El Ingeniero de Redes es el responsable de asegurar que las redes de telecomunicación de la compañía funcionen correctamente desde su instalación hasta su puesto en marcha, administración y mantenimiento.

Formación: Ingeniería técnica o superior en Telecomunicaciones, nivel alto de Inglés y muy valorable disponer de certificaciones en diferentes fabricantes como CISCO; CCIE R&S / CCIE Service Provider / CCIE DataCenter.

Retribución: estos perfiles reciben una retribución que oscila entre los 40.000 y los 50.000 euros brutos anuales

Ingeniero de Seguridad IT

En un mundo cada vez más global, digital y móvil, los riesgos relacionados con la seguridad de la información se multiplican. Tanto es así que, no sólo se ha incorporado la figura de la persona experta en seguridad IT a los equipos informáticos, sino que se han creado en torno a este nicho de mercado, negocios de éxito. El objetivo del Ingeniero de Seguridad IT es salvaguardar y proteger datos e información que poseen sus sistemas y asegurar la continuidad de las operaciones previniendo posibles ataques informáticos.

Formación: Ingeniería Superior en Informática y se valorará de forma positiva disponer de una titulación específica en Seguridad de la Información.

Retribución: la banda salarial de este tipo de perfiles se encuentra entre los 50.000-90.000 euros brutos anuales, según su experiencia.

Desarrollador de Software .NET

Debido al crecimiento de España como centro europeo de desarrollo de software, las grandes corporaciones se están deslocalizando en nuestro país para desarrollar su software aquí. Dentro de las diferentes tecnologías, el más buscado es sin duda el desarrollador en entorno Microsoft.

Formación: Ingeniería técnica o superior en Informática.

Retribución: estos perfiles reciben una retribución que oscila entre los 32.000 y los 42.000 euros brutos anuales.

Consultor SAP

Debido al crecimiento de la tecnología SAP en nuestro país, cada vez sus honorarios aumentan más. Los expertos en los diferentes módulos de SAP como FI-CO, MM, PP o SD, entre otros, son profesionales muy cotizados y que, dependiendo del proyecto y del Roll-out en cuestión, tienen un salario elevado.

Formación : se requiere disponer de una Ingeniería técnica o superior en Informática, también según el módulo se valoran candidatos con formación en Administración y Dirección de Empresas.

Retribución: reciben una retribución que oscila entre los 45.000 y los 80.000 euros brutos anuales, según su experiencia internacional y los módulos en cuestión.

National KAM Gran Consumo

El sector del Gran Consumo es uno de los más activos en nuestro país, y más teniendo en cuenta los datos de los últimos meses y las perspectivas de crecimiento. Se convierte en una figura clave dentro de las organizaciones del sector para el manejo de las negociaciones críticas, enfocadas a incrementar el nivel de ventas y rentabilidad.

Formación: Licenciatura o diplomatura en ADE, Empresariales o similares y alto nivel de inglés.

Retribución: oscila entre los 50.000 y los 70.000 euros brutos anuales.

KAM Data Center

La importancia de las tecnologías es tal que las empresas están creando un nuevo valor de negocio a través de la transformación digital. Por ello es importante que las organizaciones aprovechen los avances tecnológicos para seguir siendo competitivas. En este sentido, las organizaciones necesitan nuevas formas de concebir las tecnologías para hacer que las cantidades masivas de información sean más prácticas. Surge así la figura del KAM Data Center, para desarrollar la venta de soluciones tecnológicas complejas que mezclan las áreas de IT y telecomunicaciones.

Formación: Titulación universitaria en Ingeniería Informática o de Telecomunicaciones, imprescindible nivel alto de inglés, altos conocimientos técnicos de las soluciones.

Retribución: la banda salarial de este tipo de perfiles se encuentra entre los 50.00 y los 70.000 euros brutos anuales.

E-Commerce Manager

Lo que se buscan son expertos que se encarguen de gestionar el proceso de venta de forma online de principio a fin. Para ello, estas personas necesitarán tener tanto conocimientos de logística operacional como conocimientos tecnológicos (desarrollo web, soluciones móviles y analítica web). Además, esta figura implica una fuerte interrelación con el departamento de marketing, financiero y de sistemas, por lo que es imprescindible tener unas buenas dotes de comunicación y habilidades para negociar.

Formación: titulación universitaria, valorable máster en Marketing digital y nivel alto de inglés.

Retribución: el salario de estos perfiles varía de 35.000 a 50.000 euros brutos anuales de fijo más un porcentaje de variable.

Director de marketing

Adelantarse a la competencia y diferenciarse de ella ha de ser el objetivo prioritario. Ante esta situación, el rol de Dirección de Marketing es clave, ya que bajo su estrategia se diseñará y desarrollará la puesta en marcha de acciones específicas de cara a generar valor al porfolio de productos / servicios de la compañía. Cuanto más estratégico sea este rol, mayor será la inversión en innovación, detección de oportunidades y por ende, se obtendrán unos beneficios mayores para la compañía.

Formación : formación universitaria en Administración y dirección de empresas, Marketing o similares, muy valorable disponer de un MBA e imprescindible nivel alto de inglés.

Retribución: la banda salarial de este tipo de perfiles se encuentra entre los 60.00 y los 80.000 euros brutos al año.

Area manager luxury

Más del 66% de los compradores acude a establecimientos físicos al menos una vez al mes mientras que solo el 42% compra vía online cada mes. Este margen a favor de la tienda tradicional se radicaliza drásticamente con los productos de lujo, principalmente porque el consumidor medio no prioriza las ofertas ni la comodidad. El objetivo principal de un Area Manager es la maximización de las ventas a través del desarrollo del equipo.

Formación : se requiere disponer de una titulación universitaria, preferiblemente en Marketing y/o Publicidad y RRPP o Administración y dirección de empresas. Se valora positivamente contar con un máster en Marketing digital o Retail Marketing e imprescindible nivel alto de inglés.

Retribución: estos perfiles reciben una retribución que oscila de 45.000 a 50.000 euros brutos anuales de fijo más una parte de variable.

Director de Expansión Internacional

La figura del Director de Expansión toma mucha importancia, ya que es quién identifica nuevas oportunidades de negocio además de replantear el modelo de retail existente para adaptarlo a las nuevas necesidades o tendencias del mercado. También es la persona que se encarga de la gestión directa con los clientes y de la expansión del negocio tanto a nivel nacional como internacional.

Formación: titulación universitaria en Economía o Administración y dirección de empresas. Imprescindible nivel alto de inglés y muy valorable el conocimiento de otras lenguas

Retribución: la banda salarial de este tipo de perfiles se encuentra entre los 60.000-80.000 euros brutos anuales más un porcentaje de variable, con lo que se superan fácilmente los 100.000 euros al año.

Ingeniero Técnico Comercial

Entre las responsabilidades de estos perfiles se encuentran el desarrollo y consolidación de la cartera de clientes propia y prospección de nuevos clientes target; el análisis y evaluación de proyectos particulares, enfocados a la obtención de soluciones de optimización de procesos; la gestión y supervisión de la adecuación y adaptación de nuevas soluciones adoptadas; y la gestión de soluciones con partners propios.

Formación: contar con una titulación universitaria superior, preferiblemente Ingeniería Industrial (esp. Mecánica) y/o Química. Imprescindible dominio de inglés.

Retribución: el salario de estos perfiles abarca una horquilla de 45.000 a 60.000 euros brutos anuales fijos más un porcentaje de variable.

Responsable de Producción

La misión de este perfil consiste en implementar y establecer los planes de producción en fábrica asegurando calidad, coste y plazo. Este perfil también será el responsable de todas las actividades del proceso productivo y se encargará también de coordinar labores de personal, responsabilizarse del desarrollo e industrialización de los nuevos productos y procesos, además de establecer el presupuesto anual del departamento.

Formación: Ingeniería Superior Industrial, nivel de inglés fluido y conocimientos avanzados de metodología Lean.

Retribución: la banda salarial de este tipo de perfiles se encuentra entre los 60.000-85.000 euros brutos anuales.

Coordinador de tráfico

La globalización de los mercados impulsa a muchas empresas a optimizar sus procesos logísticos. Así, la importancia de una eficiente cadena de suministro tendrá como consecuencia una significativa mejora de la rentabilidad de las operaciones.

Formación : Titulación Superior preferiblemente con especialidad en logística o Supply Chain y nivel de inglés elevado en relación al ámbito de actuación.

Retribución: estos perfiles reciben una retribución que ronda los 30.000 - 35.000 euros brutos anuales fijos.

Key Account Manager Logística

Con esta figura las empresas especializadas en logística y transporte tratan de reforzar la fuerza de ventas en grandes corporaciones logísticas debido, en gran medida, a las previsiones positivas de reactivación del sector, tras la dura situación sufrida durante la crisis. Por tanto, se buscan profesionales que puedan aportar experiencia en la venta de servicios logísticos, completos o parciales, con carácter internacional en cualquier modalidad de transporte (aéreo, marítimo o terrestre) y con un fuerte conocimiento de la operativa de este tipo de negocio.

Formación: universitaria (Ingeniería, Licenciatura o Diplomatura), formación especializada en el sector logístico e imprescindible dominio de inglés.

Retribución: el salario de estos especialistas abarca una horquilla de entre 50.000 y 70.000 euros brutos anuales fijos más un porcentaje en variable, según la consecución de objetivos alcanzados.

Business & Planning Analyst

Es la figura que actúa como socio del negocio, apoyando a los gerentes y directores en el análisis y toma de decisiones relativas a la gestión presupuestaria, a las posibles inversiones y que ayudará en el proceso de control económico financiero de las operaciones de la compañía.

Formación : licenciado de Administración y Dirección de Empresas, Economía o similares. Postgrado en Finanzas o MBA, inglés alto y excelente manejo de Excel.

Retribución: estos perfiles reciben una retribución que oscila de 40.000 a 47.000 euros brutos anuales de fijo siempre acompañados por un variable por consecución de objetivos.

Director de Consolidación

Las empresas necesitan información veraz y fiable de sus negocios. En las multinacionales con estructuras deslocalizadas, matriciales y con varias líneas de negocio, esto se torna tarea complicada, donde la Dirección Financiera y de Consolidación realiza un trabajo minucioso que requiere un control exhaustivo.

Formación: licenciado de Administración y Dirección de Empresas, Economía o similares, postgrado en Finanzas, MBA, formación en consolidación, inglés muy alto, excelente manejo de Excel y de herramientas de reporting y consolidación.

Retribución: la banda salarial de este tipo de perfiles se encuentra entre los 90.000-120.000 euros brutos anuales complementado con un paquete retributivo para directivos.

HR Talent Manager

Esta persona se responsabilizará de diseñar e implementar las políticas de selección, formación y desarrollo para toda la compañía. Además también será la persona encargada de fomentar la cultura y valores de la empresa, así como diseñar el manual de bienvenida del empleado y hacer el acompañamiento a las nuevas incorporaciones.

Formación: se requiere disponer de una licenciatura en Psicología o una diplomatura en Relaciones Laborales o afines. Se valorará un Máster o Postgrado en Recursos Humanos y es imprescindible nivel de inglés alto.

Retribución: esta posición tiene una horquilla salarial de 30.000 a 40.000 euros brutos anuales fijos más un variable orientado a la consecución de objetivos.

Director de Recursos Humanos

Esta figura, miembro del Comité de Dirección empresarial, es la encargada de diseñar la estrategia global que se va a desarrollar en materias tan importantes como la búsqueda de talento y su retención, el sistema retributivo, los planes de carrera, y la sucesión y futuro desarrollo de las personas que componen la empresa.

Formación: se requiere disponer de una licenciatura en Psicología, Derecho o una diplomatura en Relaciones Laborales o afines. Altamente valorable contar con un postgrado especializado en Recursos Humanos. El uso del idioma depende del carácter multinacional o no de la empresa. Cuando se trata de multinacionales, es imprescindible el dominio del inglés.

Retribución: para compañías multinacionales con estructuras grandes, la horquilla salarial es de 80.000 a 100.000 euros brutos anuales de salario fijo más un variable en función de los objetivos.

Tax Manager

Actualmente, resulta prácticamente obligatoria la existencia de la función fiscal en empresas tanto multinacionales como internacionales dada la necesidad de crear estrategias empresariales que cuiden la transparencia e imagen de la compañía. Además, cada vez es más habitual que la estrategia fiscal sea un elemento clave en la toma de decisiones estratégicas de la compañía proporcionando resultados a corto y medio plazo.

Formación : grado/Licenciatura en Derecho o Doble Grado/Licenciatura en ADE/Económicas y Derecho. Máster en Tributación o Fiscalidad o Postgrado en Finanzas, MBA, ingles muy Alto y paquete Office.

Retribución: percibe un salario de entre 50.000 y 65.000 euros brutos anuales fijos siempre acompañado por un variable por consecución de objetivos.

Compliance Officer

El perfil de Director de Cumplimiento normativo, como podría traducirse al español, cada vez cobra más relevancia en las compañías españolas tras haber sido aprobada la Reforma del Código Penal en el Congreso de los Diputados. La misión fundamental de este perfil consiste en garantizar el cumplimiento normativo dentro de la empresa, y como consecuencia, es el encargado de velar para que no se produzcan delitos en la compañía. En definitiva, se ocupa de generar medidas de control de la actividad de la empresa, generando así pruebas que acrediten que en ningún momento se ha producido la omisión del deber de control.

Formación: licenciado en Derecho y/o Administración y Dirección de Empresas, Economía o similar. Postgrado en Finanzas o MBA, valorables cursos complementarios en compliance, inglés muy alto, excelente manejo de Excel y de herramientas de reporting y consolidación.

Retribución: la banda salarial para estos profesionales oscila entre 90.000 y 120.000 euros brutos al año fijos más un porcentaje de variable y paquete retributivo para directivos.

Ginecólogo Especialista en Reproducción Asistida

Las principales razones para la proliferación de este tipo de técnicas en el Sector Sanitario Privado han sido principalmente: el aumento de la edad de gestación de la mujer (actualmente se encuentra entre los 30 y los 40 años), el aumento de la infertilidad y las limitaciones de la Sanidad Pública para el acceso a este tipo de servicios. Además, a todo esto ha beneficiado la recuperación económica del país.

Formación: licenciado/a en Medicina y Cirugía u homologación del mismo, especialidad en Ginecología y Obstetricia u homologación de la misma y Máster de especialización en Reproducción Humana.

Retribución: un profesional de estas características percibe un salario de entre 60.000 y 100.000 euros brutos anuales, según la experiencia aportada.

Medical Manager

Sus funciones tienen que ver con la coordinación y supervisión de los servicios sanitarios; la identificación y negociación con proveedores; el cálculo de la rentabilidad de los servicios y la gestión del equipo asistencial.

Formación: Licenciatura en Medicina u homologación de la misma. - Máster en Gestión (MBA, Máster en Gestión Sanitaria, etc.)

Retribución: la banda salarial para estos profesionales se sitúa en torno a 80.000 – 115.000 euros brutos al año según experiencia.

Técnico de Aseguramiento de Calidad

La figura del Técnico de Garantía de Calidad es la persona que gestiona las desviaciones, reclamaciones, revisa las especificaciones, elabora el Procedimiento normalizado de Trabajo y los Protocolos e Informes de Validación y Cualificación. De igual modo, es una figura activa en las Auditorías, tanto internas como externas. La formación en Farmacia es de valor añadido para estas posiciones, dado que a futuro son profesionales con posibilidad de responsabilizarse de la Dirección Técnica de los Laboratorios Farmacéuticos.

Formación: formación en Farmacia, Máster de Especialización en la Industria Farmacéutica, conocimientos en normativa específica GMP y GLP y nivel de inglés alto.

Retribución: el salario promedio para estas posiciones estaría en torno a 30.000 euros brutos anuales.

Market Access

El profesional que desempeña el puesto de Market Access tiene una posición estratégica dentro de la industria farmacéutica, dado que es la persona responsable del proceso que se debe de seguir para introducir en el mercado los fármacos, y por lo tanto, a los pacientes.