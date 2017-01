Las 10 'trampas' que aparecen en rebajas

Los consumidores ya están inmersos en la temporada de rebajas. Desde que se diera el pistoletazo de salida a uno de los eventos consumistas más importantes del año, los comercios no han dejado de vender, tanto en tienda física como online. Además, parece que los pronósticos, que auguraban una subida de las ventas respecto al año pasado, se están cumpliendo.

Sin embargo, aunque estos dos primeros meses del año sean algo diferentes, no significa que también lo sean los derechos de los consumidores y no está de más recordar algunas de las ‘trampas’ más recurrentes durante las rebajas. No obstante, hay que destacar que, según el Observatorio Jurídico de Legálitas, el número de consultas durante el período de rebajas se ha reducido en un 60% en el comercio físico y un 59% en el comercio online. Aún así, desde Legálitas han elaborado una lista con algunos de los problemas más frecuentes.

- No devuelven el dinero por ser un artículo rebajado

Durante la temporada de rebajas, la política de devoluciones debe ser la misma que tengan vigente el resto del año. Si el establecimiento ha asumido la obligación de devolver el dinero cuando el artículo está en perfecto estado, está obligado a hacerlo también en el período de rebajas. Aún así, hay que informarse de la política de devoluciones antes de hacer las compras.

- Los artículos rebajados tienen taras o defectos

Las rebajas están reguladas en la Ley de Comercio Minorista, que establece que un establecimiento solo puede anunciar ‘Rebajas’ cuando al menos la mitad de sus artículos está rebajados y siempre y cuando estos hayan estado ofertados previa rebaja. Las ventas de saldos, promociones o liquidaciones no se consideran rebajas. En caso de tara o defecto en el producto adquirido, este estará amparado por la garantía, que será de dos años a partir de la fecha de la factura o ticket. En los artículos de segunda mano se podrá reducir a un año.

- Venden artículos rebajados que no son de temporada

Todos los artículos a la venta tienen que haberse ofertado a su precio normal, pero no es necesario que haya estado a la venta recientemente. El comerciante puede sacar a la venta productos de otras temporadas que no vendió en su momento.

- El descuento es casi insignificante

Cuánto descuento hacer queda a decisión del comerciante, no hay ni mínimo ni máximo. No obstante, es obligatorio que conste el precio antiguo y el precio rebajado. Si se trata de un conjunto de artículos, un anuncio genérico será suficiente.

- No queda claro si la tienda está de rebajas ni hasta cuando

El comercio tiene obligación de anunciar las rebajas y de facilitar esa información de forma clara. El anuncio deberá estar visible desde el exterior de la tienda e , incluso, cuando esté cerrada, además de incluir el día de inicio y finalización.

- No aceptan pagos con tarjeta durante las rebajas

Los derechos de los consumidores, durante las rebajas, son los mismos que el resto del año. El establecimiento está obligado a mantener las mismas formas de pago.

- No ofrecen la hoja de reclamaciones

Solicitar una hoja de reclamaciones es la forma más sencilla de presentar una reclamación. Esta opción siempre existe.

- Incidencias en la entrega o problemas en la compra online rebajada

Antes de comprar, es importante verificar el compromiso de la plataforma en cuanto a los plazos de entrega y guardar la documentación (pantallazos, emails…) donde se recoge ese compromiso por si hubiera que reclamarlo.

- Dificultades para reclamar en una compra online

Los derechos como consumidores son los mismos en compras online que en compras físicas, por lo que podremos reclamar este y otras cuestiones, como la garantía del producto. La reclamación se dirigirá al domicilio social de la empresa y por correo electrónico. Si no se obtiene respuesta, el siguiente paso será acudir a alguno de los organismos de consumo y, si la cuantía merece la pena, se puede acudir a la vía judicial.

- Aparición de cargos en la tarjeta de artículos que no hemos comprado

Aunque el modo de pago más seguro sigue siendo contra reembolso, es cada vez más frecuente que los pagos online se hagan a través de tarjeta de crédito. Es importante no introducir datos a través de redes wifi públicas y verificar que se trata de un sitio seguro (cuando incluye la "S" de sitio seguro "https", candado cerrado, llave a pie de página o el lema "Secure Socket Layer (SSL))".