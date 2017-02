El PSOE justifica la renta mínima por la emergencia de la "robótica"

Bajo la atenta mirada en la tribuna del Congreso de los líderes de UGT y CCOO, José María Álvarez e Ignacio Fernández Toxo, el pleno de la cámara baja ha aprobado este jueves la proposición de ley sobre la renta mínima del PSOE, con el voto en contra de PP y Ciudadanos. Una iniciativa que ahora se tramitará en las cortes y que tiene su semilla en una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por las centrales sindicales.

El diputado socialista Rafael Simancas ha sido el encargado de defender la iniciativa -que se cifra en 426 euros mensuales para las personas sin empleo ni recursos- asegurando que se trata de una respuesta a los perjuicios que para el empleo conlleva, a su juicio, la revolución tecnológica: "Esta iniciativa tiene que ver con la aplicación de la robótica a los procesos productivos en esta economía globalizada". Para Simancas, esta situación es grave y exige una respuesta adecuada: "Nos dicen muchos de los expertos que el balance global, en términos de empleo, va a ser negativo. Que por primera vez se van a destruir muchos más empleos de los que se creen, aplicando las nuevas tecnologías. Esto, para una sociedad que ha vinculado renta a empleo, es un problema grave".

Podemos intenta "poner piel"

En favor de la iniciativa ha intervenido también el diputado de Podemos, Segundo González, quien ha tratado de poner "piel" a los posibles beneficiados por la media: "Ustedes le van a decir que no a Ángela, una asturiana de 47 años, que tras veinticinco trabajando de autónoma, en una tienda, tuvo que cerrar por la crisis. Ahora no tiene ningún tipo de prestación, sino que tiene deudas de su época de autónoma, y el Estado no le garantiza una segunda oportunidad".

Todo ello, ha asegurado desde la tribuna el podemita, "mientras hace una par de semanas, conocíamos a través de Intermon Oxfam que Amancio Ortega, su hija y el dueño de Mercadona, juntos, cobran lo mismo que todos los habitantes de Cataluña y la Comunidad de Madrid". Los e Pablo Iglesias consideran insuficientes los 426 euros y proponen elevar la cuantía del subsidio por encima de los 650 euros, lo que "no es pedir la luna" según ha propio González desde la tribuna de oradores.

Roldán alerta de que se financie con subidas de impuestos

Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Toni Roldán, ha lamentado que el PSOE se haya "podemizado" con esta medida y ha atacado la filosofía de la renta mínima: "Son las políticas que no se pueden cumplir las que generan desafección y terminan creando un caldo de cultivo propicio para el populismo". Roldán ha retado a Simancas a explicar si los 15.000 millones que costaría aplicarla (12.000 según los sindicatos) "justo el ajuste que se nos exige este año para pasar del 4,6% al 3,1% de déficit, pero en dirección contraria" serían financiados con más subidas de impuestos o con recortes: "¿Quieren subir el IVA al 25%, o el IRPF?¿O prefieren hacer recortes sociales, esencialmente en Educación y Sanidad, como ha venido haciendo el PP?".

Simancas: ni es cara ni desincentiva

Simancas, por su parte, negaba dos de las principales críticas que recibe la renta mínima: que suponga un desincentivo al trabajo y que no se pueda financiar. Sobre lo primero afirmaba que quien dice eso "no conoce el carácter de los españoles, que siempre preferirán un trabajo a un subsidio".

Para el responsable de empleo del Grupo Socialista, la propia iniciativa "desmiente esta reserva" algo que detallaba: "Establece como requisito ser demandante de empleo, y como obligación participar en un itinerario de mejora de empleabilidad y también un régimen de sanciones que castiga, por ejemplo, no aceptar un empleo adecuado". Sobre el coste, Simancas se ha preguntado si aplicar la renta mínima es tan caro: "¿Con qué comparamos esos 12.000 millones de euros? ¿Lo comparamos con los 40.000 dedicados a rescatar a la banca especulativa en apuros? Ya no resulta tan caro".