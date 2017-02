La lluvia de contratos municipales que le han caído a Dinamia, una cooperativa de la que forma parte Beatriz Santiago, impulsora de Ahora Madrid, no es el único caso que llama la atención en materia de adjudicaciones y reparto de dinero público por parte del Ayuntamiento madrileño.

El Gobierno de Manuela Carmena ha adjudicado contratos menores a la empresa de consultoría Gea21 (Grupo de Estudios y Alternativas 21) por un importe que, en conjunto, supera los 100.000 euros. Se da la circunstancia de que una de las trece socias de Gea21 es asesora al mismo tiempo del Ejecutivo de Ahora Madrid, en concreto de la Presidencia del Pleno, según publica este jueves La Razón. Se trata de la abogada e investigadora María Naredo y cobra por desempeñar este cargo en el Consistorio 53.058 euros anuales, según publica el Ayuntamiento.

No obstante, en el portal de Transparencia se oculta esta información a pesar de que sí se explica con detalle todos los demás trabajos que ha tenido tanto en el ámbito público como en el privado.

Según señala La Razón, el número de contratos firmados entre el actual Ayuntamiento y Gea21 asciende a seis entre octubre de 2015 y octubre de 2016. Se trata en todos los casos de contratos menores, lo que implica que su importe no puede exceder los 18.000 euros, sin contar el IVA. Para estas adjudicaciones, el Área de Gobierno o la Junta de Distrito responsable no debe convocar un concurso público, pero sí está obligada a solicitar tres ofertas a tres empresas distintas y competentes en la materia para, finalmente, elegir entre una de ellas.

"Este Ayuntamiento contrata con algunas empresas porque ofrecen sus servicios, se presentan a concursos públicos o, en el caso de los contratos menores, tal y como establece la ley de contratos, pasan una fase de tres ofertas y el órgano gestor decide sobre ellas", justificó Rita Maestre.

Maestre apuntó que esta empresa ya había sido contratada por anteriores gobiernos municipales. "Se trata de una empresa que presta servicios de asesoría desde hace décadas en el Ayuntamiento de Madrid y por tanto entiendo que mientras siga presentándose a concursos y siga presentando proyectos que son razonables y solventes seguirá contratando con esta Administración".

"No existe ninguna restricción legal"

El problema radica en que si bien es cierto que Gea21 lleva prestando servicios al Ayuntamiento de la capital antes de la llegada de Ahora Madrid, entonces ningún socio de dicha empresa era a la vez asesor del Ejecutivo municipal. ¿Considera compatible su Gobierno contratar con una empresa que tiene como una de sus socias a una asesora suya?, le preguntaron a Maestre.

La portavoz municipal se resguardó en la ley para tratar de salir airosa de esta cuestión. En una respuesta más propia de la ‘vieja política’ que de la regeneración democrática de la que su partido hace gala, Maestre afirmó que "aquí de lo que tenemos que hablar es de lo que la ley permite y de lo que la ley no permite y, por lo tanto, dado que no existe ninguna restricción legal a esta situación que se ha producido" no consideró que exista ningún problema. "Esta Administración no viola la ley" a diferencia de lo que pasaba en corporaciones anteriores, "cuando la UCO ha entrado en el Ayuntamiento a buscar contratos de Púnica", añadió Rita Maestre.

Sobre el caso de Dinamia, y a preguntas de esRadio, Maestre restó credibilidad a dichas informaciones. "Es un poco aventurado" afirmar que se ha disparado el número de contratos concedidos a Dinamia desde que Ahora Madrid está en el Palacio de Cibeles. "La contratación sigue sus cursos habituales y se sigue contratando con empresas que ya antes de la llegada de este equipo de Gobierno habían prestado trabajos de asesoría y consultoría con el Ayuntamiento de Madrid, precisamente porque en años anteriores habían demostrado hacer un buen trabajo".