Unas 1.000 ópticas en peligro por la subida del IVA de las monturas de las gafas

Sorpresa en las ópticas españolas: las monturas de las gafas tributan al 21% y no al 10%. Una consulta vinculante a la Dirección General de Tributos ha hecho saltar las alarmas en el sector. Los motivos se deben a que Hacienda ha "reinterpretado" la norma, tal y como aseguran en la Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico (FEDAO) en declaraciones a Libre Mercado.

Después de que la modificación de la Ley 28/2014 entrara en vigor en 2015, fabricantes, distribuidores y ópticas deberían haber aplicado el 21% de IVA a las monturas de las gafas, no así a los cristales, que seguirían tributando al tipo reducido.

Desde FEDAO aseguran que no lo hicieron porque "no estaba claro" en la norma y entendían que las monturas "eran parte indispensable de la gafa" no como, por ejemplo, los estuches para guardarlas "que se especifica su tributación al 21%". Pero a raíz de esta consulta, ahora el fisco les reclama a estos profesionales "cerca de 50 millones de euros en IVA".

Repercusiones en el sector

La patronal alerta de que en el sector existen numerosos profesionales, pequeñas ópticas sobre todo, que se encuentran en un régimen de recargo de equivalencia y no presentan declaraciones del IVA a Hacienda. En concreto calculan que representan a 35% del sector y, "dada esta estructura que se les permite tener, ellos no podrán desgravarse el IVA de las monturas". Como la retroactividad de la norma les obliga a abonar a sus distribuidores/proveedores la diferencia porcentual sobre la compra de monturas de 2015 y 2016, se encuentran en un grave aprieto. "Para muchos, el importe a abonar significará más de dos meses completos de su facturación", aseguran.

En el sector existen unas 700 empresas de óptica y estiman que pondrá en un aprieto al 15% de ellas. "Muchas no podrán soportar la carga fiscal. Su tesorería no es suficiente y muchas no podrán seguir adelante con su negocio. Además, por Ley estas empresas deben repercutir el IVA al óptico minorista (debe realizarse en toda la cadena) y, en un alto porcentaje de casos, el óptico no podrá hacer frente a sus deudas o, por lo menos, necesitará un plazo mayor para realizar ese pago", denuncian.

Así, el sector se verá abocado a "una crisis inmensa" ya que el 35% de las 3.000 ópticas en recargo de equivalencia que hay en España "no podrán superar esta situación". Esto implica a unas cerca de 1.000 ópticas y casi 3.000 empleados (la media del sector es 2,5 empleados por óptica). Además, el 15% de las empresas de óptica no podrán pagar y no podrán cobrar el IVA repercutido. Esto significa unas 100 empresas, con unos 50 empleados de media. En total, 8.000 nuevos desempleados y 1.100 empresas cerradas.

Sobre cómo afectará esta situación al consumidor, desde la patronal, aclaran que "todas las entregas de gafas graduadas (lentes + monturas) al consumidor final tributarán al 10%". Será en los casos en los que se comercialice una montura sin lentes cuando tributará al 21%".