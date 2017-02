Hoy martes 7 de febrero sale a la venta el nuevo libro de Diego Sánchez de la Cruz. Lleva por título "Por qué soy liberal" y, según explicó el autor en la tertulia económica de En Casa de Herrero, se trata de "un manifiesto sin complejos a favor del mercado, que es la mejor herramienta para garantizar el bienestar y el progreso de todos".

El ensayo está dividido en tres grandes bloques. Según explica el autor, "el primero, titulado La Revolución del Bienestar, muestra que los países más capitalistas son también los que disfrutan de una mejor calidad de vida. Su lectura pone de manifiesto que el mundo va a mejor, pero que ese progreso no es homogéneo. Y esa desigualdad ocurre porque en las economías liberales hay más PIB per cápita, menos pobreza, mejor conservación del medio ambiente, más innovación y emprendimiento, mejores instituciones democráticas, menos corrupción... Todo lo contrario a lo que vemos en los modelos opuestos".

En el segundo bloque, titulado La Rebelión del Malestar, el colaborador de Libertad Digital aborda las cinco grandes amenazas que, en su opinión, enfrenta hoy la economía de mercado: "el populismo, el declinismo, el igualitarismo, el pobrismo y el anticapitalista". De especial brillo es el segmento dedicado a la desigualdad, el nuevo tema estrella de los enemigos del mercado.

Por último, el tercer bloque del libro lleva por título La Respuesta Liberal y consiste en un amplio abanico de reformas orientadas a crear empleo, liberalizar los servicios públicos, reducir los impuestos y el gasto… "Creo que he puesto por escrito lo que podría ser un programa de gobierno, porque he planteado medidas que parten desde un cierto pragmatismo y que abogan por solucionar con originalidad los problemas en los que nos ha metido el exceso de intervención estatal en la economía. No quiero que se diga que el liberalismo es utópico, al revés, es perfectamente aplicable y aquí lo demuestro con sugerencias aplicables a los impuestos, el gasto, la sanidad, la educación, las pensiones, el mercado de trabajo...", explica.

Liberalismo sin complejos

En el libro, Sánchez de la Cruz denuncia que "se busca el descrédito de las ideas liberales apuntando que la búsqueda del beneficio conduce a la avaricia y al egoísmo, pero, en realidad, en una economía abierta y competitiva, lo que vemos es que el lu­cro solamente puede llegar sirviendo a los demás. Uno puede enriquecerse, sí, pero esa riqueza es inseparable del beneficio que obtiene la sociedad gracias a los emprendedores. Por eso, la economía de mercado es la que más se basa en las personas, porque en vez de llevarnos hacia la arbitrariedad planificadora de los modelos socialistas e intervencionistas, la toma de decisiones está mucho más descentralizada. Por eso, el desarrollo del mercado es inclusivo por definición y, a escala mundial, ha dado pie al ensanchamiento de las clases medias y la reducción de la pobreza".

"Por qué soy liberal" compara la libertad económica de las comunidades autónomas para mostrar las grandes diferencias que se dan entre los territorios menos intervencionistas y los que otorgan un papel más relevante al sector público. "El libro enseña que las regiones que han liberalizado su economía tienen menos deuda pública, más I+D, menos esfuerzo fiscal, más creación de nuevas empresas, menos economía sumergida, mejores resultados educativos, menos desigualdad…", explica el autor antes de añadir que las comunidades más liberales tienen 10.000 euros más de renta per cápita que las regiones más intervencionistas.

El libro también analiza el perfil de nuestros cargos públicos, con ánimo de denunciar la profesionalización de la política. "El 70 por ciento de los ministros nombrados desde la Transición hasta 2015 no han tenido previamente ningún tipo de experiencia en el mundo de la empresa", señala el periodista económico.

El aplauso de Aguirre, Lacalle y Rallo

"Apasionante e imprescindible, repleto de argumentos y no apto para pesimistas o dogmáticos". Así describe Esperanza Aguirre el nuevo libro de Diego Sánchez de la Cruz, que lleva por título "Por qué soy liberal" y sale a la calle el martes 7 de febrero, de la mano de Ediciones Deusto.

El nuevo libro del periodista económico y colaborador de Libre Mercado también cuenta con el respaldo de Daniel Lacalle. El gestor de fondos afirma que "en un contexto como el actual, es esencial contar con libros de divulgación como éste. "Por qué soy liberal" es el perfecto antídoto para desmontar las mentiras de las soluciones "mágicas". Capítulo tras capítulo, Diego Sánchez de la Cruz demuestra que el liberalismo es mucho más social que el intervencionismo, porque facilita el crecimiento, reduce la pobreza, fomenta la creación de empleo y redunda en mejor bienestar para todos".

"Por qué soy liberal" también convence a Juan Ramón Rallo. El Director del Instituto Juan de Mariana apunta que "con estilo ameno, contundente y documentado, Diego Sánchez de la Cruz firma un libro exhaustivo, detallado y plagado de evidencias. El autor muestra por qué el capitalismo multiplica la prosperidad de todas las personas".

Presentación en público

En las últimas semanas, la preventa del libro ya se ha situado en las primeras posiciones de sus categorías de Amazon. La puesta de largo del ensayo tendrá lugar en Madrid, el próximo lunes 13 de febrero, a las 19:00 de la tarde en la Fundación Rafael del Pino. En las semanas que seguirán, el libro también será presentado al público en eventos celebrados en Barcelona, Sevilla, La Coruña, Santiago de Compostela, Zaragoza, Málaga, Gijón, Valencia, Santander, Guadalajara, León, Pamplona…