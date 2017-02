Una empleada de la Universidad de Sevilla enchufa a 22 personas: "Les hace falta a las criaturas"

La encargada de equipo en la Unidad de Limpieza de la Universidad de Sevilla, María Luisa Díaz, se toma muy en serio el futuro laboral de sus allegados. Tanto, que tal y como ha publicado El País, ha enchufado a 22 amigos y familiares en la empresa para la que trabaja.

Dos hijas, cuatro hermanos, seis sobrinos, un cuñado, un yerno, la suegra de una hermana, un hermano del yerno, una vecina... así hasta los 2 patitos. La universidad, los sindicatos y la propia empresa (Ferroser, del grupo Ferrovial) son conocedores de este escándalo, que se viene repitiendo, al menos desde 1994.

La propia empleada tampoco tiene problemas en admitir este caso de enchufismo masivo. "Aquí hay muchos hijos de y en cualquier Administración pública hay familias (…) ¿Incompatibilidad? No veo ningún problema y no tengo nada que ocultar porque los apellidos no se pueden camuflar. Los que están, están ¿Es que no tienen mis familiares derecho a trabajar en la empresa privada?", declara al diario de Prisa.

"Todo el mundo conoce mi caso porque llevo desde 1987 en la universidad. En cualquier facultad, el que no tiene un hijo tiene una hermana o un sobrino. Cuando hay necesidades, nosotros mismos hablamos muchas veces con la empresa porque les hace falta a las criaturas", presume.