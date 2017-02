El concejal del Área de Coordinación Territorial y Asociaciones, Nacho Murgui, junto a las concejalas de distrito Marta Gómez Lahóz, Esther Gómez y Yolanda Rodríguez, presentaron este martes los ‘Artefactos’ (acrónimo de actuación de reequilibrio territorial), que podrían estar en marcha en 2019 en tres distritos, San Blas-Canillejas, Hortaleza y Carabanchel.

Se trata de tres edificios sostenibles medioambientalmente que combinarán 87 viviendas públicas en régimen de alquiler sin derecho a propiedad con distintos equipamientos y espacios comunes. Lo novedoso de los ‘Artefactos’ es que tanto las viviendas como la parte de equipamientos están interrelacionadas. Es "un modelo innovador de infraestructura pública que establece una nueva relación entre lo privado, lo común y lo público", explicó Murgui.

El anteproyecto de ‘Artefacto’ del barrio de Opañel, en Carabanchel, contará con 18 viviendas destinadas a mujeres con distintas necesidades, como mayores que vivan solas, madres solteras, víctimas de violencia doméstica... La idea es trabajar en la construcción de una comunidad que genera un entorno de apoyo entre las vecinas.

En Las Rejas, en la colonia Fin de Semana (San Blas-Canillejas), el anteproyecto pasa por la construcción de 38 viviendas de uno, dos y tres dormitorios, de las que tres se adaptarán a personas con discapacidad. El proyecto busca una comunidad implicada con su entorno más cercano fomentando el uso de la bicicleta, el coche compartido, el reciclaje y la reutilización de residuos. También se plantea dedicar una parte al pequeño comercio u hostelería.

El anteproyecto de Valdebebas (Hortaleza) incluye 31 viviendas de uno y dos dormitorios con servicios comunes para los residentes, adultos, jóvenes y familias monoparentales. La propuesta que hace el Ayuntamiento pasa por un equipamiento público de carácter cultural polivalente con un salón de actos para un centenar de personas. En la parte de arriba se propone instalar una lavandería común y en la de abajo cocinas y un comedor comunitario que sirva de punto de encuentro vecinal.

"No nos han dejado entrar a la rueda de prensa"

Este último anteproyecto tiene soliviantados a los vecinos de Valdebebas. En declaraciones a esRadio, una de las vecinas lamentó que no han sido invitados este martes a la presentación de este proyecto. "Tampoco hemos podido tener acceso a la sala. Muchos vecinos se han presentado hoy a la rueda de prensa y no les han dejado acceder".

"Nosotros pedimos la paralización del proyecto", señaló. "A nosotros lo único que se nos ha presentado en la primera quincena del mes de enero ha sido el diseño arquitectónico y se está pretendiendo que sobre ese diseño arquitectónico los vecinos estemos de acuerdo".

Y es que los vecinos se quejan de que no hay necesidad de este proyecto porque carecen de "muchísimas otras dotaciones que actualmente no tenemos: centro de salud, centro cultural, sólo hay dos líneas de autobús, colegios públicos no hay, guarderías, pistas multideporte, no hay un centro deportivo, no hay supermercado… No hay nada de lo que tiene un barrio".

Esto mismo denunció este martes Ciudadanos. Su concejal Silvia Saavedra señaló que lo que quieren hacer es "poner la venda antes que la herida porque están proyectando crear una serie de viviendas sociales" antes de solucionar los problemas dotacionacionales que tiene el barrio. "Supone una chapuza más de Ahora Madrid", afirmó.

Por su parte, la líder del Grupo municipal del PP, Esperanza Aguirre, reveló este martes que ha recibido "bastantes correos y cartas de vecinos de la zona, donde dicen sobre esa parcela, que ha presentado Nacho Murgui como un ejemplo de participación vecinal, que no se les ha consultado. Ni a los vecinos, ni a la Junta de Compensación ni a las asociaciones de vecinos. Y lo que los vecinos quieren es que esa parcela, que es la mejor de toda la zona, se dedique a vivienda privada. Y que con el dinero que el Ayuntamiento saque de la venta de esa parcela haga los equipamientos que los vecinos necesitan. En vez de eso, Murgui ha presentado un proyecto que los vecinos consideran que es una comuna y por eso están radicalmente en contra".

"No estamos en el Macarthismo" y "no es una comuna"

Pero no sólo eso. Este anteproyecto ha sido adjudicado por el Gobierno de Manuela Carmena a la empresa Gea21, de la que es socia una de las asesoras del actual Ejecutivo de Ahora Madrid. Al ser el importe de dicho anteproyecto inferior a 18.000 euros y, por tanto, se considera como un contrato menor, la decisión de a quién se adjudica responde a la voluntad política de quien gobierna.

El PP ya anunció la semana pasada su intención de pedir en el próximo pleno municipal una comisión de investigación sobre este asunto. Murgui este martes se ha negado. "Si lo que se plantea es que se chequee cada vez que se hace un procedimiento de este tipo para ver si entre los empleados de esas empresas hay alguna persona que haya tenido o tenga alguna vinculación con el tejido asociaciativo, con Ahora Madrid, con los partidos de izquierda o, en general, sea un rogelio... No lo vamos a hacer, no estamos en los tiempos del Macarthismo, el Comité de Actividades Norteamericanas que yo sepa todavía no funciona en esta ciudad y las purgas terminaron con la dictadura", contestó el edil del Ejecutivo de Carmena.

En cuanto a la redacción del anteproyecto del ‘Artefacto’ de Hortaleza, al igual que en los otros dos distritos, desde el área de Coordinación Territorial aseguraron que se siguió el procedimiento habitual, es decir, se hizo un concurso al que se presentaron tres empresas y se seleccionó la que hizo la oferta más económica. "Seguimos el procedimiento ordinario, hemos sido absolutamente escrupulosos", remarcó Murgui.

El delegado, a la pregunta de un periodista, subrayó que desde el Gobierno municipal nunca ha empleado el término 'comuna' para referirse a los Artefactos, una palabra que "no es más que una caricatura de carácter propagandista interesada".