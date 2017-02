Las dos "amigas" y aliadas políticas en el Ayuntamiento de Madrid escenificaron este miércoles su acuerdo alcanzado sobre los Presupuestos de 2017, que permitirá a la capital salir de la situación actual de prórroga presupuestaria. Pasará primero por la comisión de Economía y Hacienda, convocada para este viernes, 9 de febrero. Previsiblemente el Pleno municipal extraordinario en el que se someterá a votación definitiva el presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid de 2017 tendrá lugar la próxima semana.

Además, el Gobierno municipal y el grupo socialista pactaron además un acuerdo político que avanza en cuestiones como la descentralización o el modelo de ciudad. Se trata de una serie de compromisos de actuaciones que complementan el Presupuesto 2017 y los plazos en los que se desarrollarán. "El acuerdo político está en sintonía con el compromiso conjunto del grupo socialista y del Gobierno municipal. Prueba de ello es que buena parte de las medidas incluidas se encuentran en el documento de Acción de Gobierno 2015-2019 ya presentado en Pleno el año pasado", señala el Ejecutivo municipal en un comunicado.

Así se recoge la intención de ambas formaciones de que en el primer semestre del año, por ejemplo, se cree la Tarjeta de Vecindad, dirigida a inmigrantes en situación irregular y presentada como un instrumento para identificarles para que puedan acceder a servicios públicos. En la primera mitad del año se abordará la puesta en marcha de un programa para garantizar los suministros básicos de luz y agua a todos los hogares que no puedan pagarlos, como indica el acuerdo firmado por la portavoz de Ahora Madrid, Rita Maestre, y su homóloga en el PSOE, Purificación Causapié, consultado por Europa Press.

En el segundo semestre del año se pretende determinar una estrategia de recuperación progresiva de la gestión pública de los servicios municipales externalizados. El documento recoge que a lo largo de 2017 se realizará una auditoría externa en el Paseo de la Dirección que permita "una liquidación clara y justa" de la operación urbanística. El documento añade la intención de que en el primer semestre del año se habiliten los recursos financieros para ampliar los medios humanos y materiales destinados a limpieza viaria y en el marco de la revisión del protocolo de calidad del aire se procederá a la implantación de un sistema de predicción de la contaminación atmosférica con al menos 48 horas de antelación.

El acuerdo incluye la modificación de la ordenanza de publicidad exterior para evitar el reclamo de la prostitución y la aprobación de un plan plurianual 2017-2022 de mejora de los equipamientos en los distritos, dotado con 500 millones de euros.

Comisión de seguimiento de Ahora Madrid y PSOE

Pero además, Ahora Madrid y PSOE acordaron también establecer una comisión de seguimiento del acuerdo, que tendrá carácter mensual, de la que formarán parte la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, y el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato -por parte del equipo de Gobierno- y la portavoz del Grupo Socialista, Purificación Causapié y otros concejales socialistas.

"Agradecemos al PSOE que nos haya hecho reflexionar más sobre nuestro trabajo y responsabilizarnos más en la eficacia en la gestión", comenzó diciendo la alcaldesa. "El tiempo pasa muy deprisa y a veces no llegamos", reconoció Carmena. En líneas generales, el Gobierno de Ahora Madrid ha aceptado todas las enmiendas socialistas, las 144 "por un importe de 114,5 millones de euros".

El presupuesto se mantiene en los 4.702 millones de euros contemplados en la propuesta inicial, lo que supone un crecimiento del 5% con respecto a 2016. También se conserva la apuesta por el gasto social, con un crecimiento del 22,2% con respecto al año pasado, y por la inversión, que crece un 25,4%. El gasto en servicios públicos básicos se incrementa en un 10,5%, en vivienda un 60,8%, en limpieza viaria un 12%, en recogida gestión y tratamiento de residuos un 19,8%, en cultura un 21,1%, en deporte un 8,6%. El presupuesto para los distritos se incrementa en casi un 13%, relató Carmena.

La portavoz socialista comenzó su intervención arrogándose para sí hacer realidad "el cambio que Madrid necesita". Según Causapié, con estos Presupuestos así será, por lo que mostró la "satisfacción" total del PSOE. "Los socialistas queremos encauzar propuestas que mejoren la vida de los madrileños, que la ciudad cambie después de años de políticas del PP y vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para ello", sostuvo.

Las negociaciones "nunca se rompieron"

Manuela Carmena afirmó que las negociaciones con los socialistas "nunca se rompieron". Según explicó la alcaldesa, "tuvimos la sensación de que tuvimos poco tiempo, pero no hubo ruptura ninguna. No hubo ningún momento en que no hubiera ninguna clara vocación de que no íbamos a encontrar la forma de coincidencia". Además, recalcó que en el acuerdo "no hay un rechazo a lo hecho, hay un afán de que (haya) más cambio en Madrid".

"Nosotros hemos sido muy críticos con determinadas políticas", sostuvo por su parte Causapié. "En el acuerdo lo que hemos hecho ha sido un esfuerzo compartido para plantear la necesidad de mejorar y avanzar en algunas políticas" y se mostró satisfecha de haber conseguido sacar adelante esa comisión de seguimiento, en la que, por otra parte, quedan marginados los dos partidos de la oposición, PP y Ciudadanos.

El "teatro" de Carmena y el PSOE

Precisamente ambos grupos políticos coincidieron en tachar de "teatro" el acuerdo suscrito este miércoles. "Es como una obra de teatro", ejemplificó Esperanza Aguirre.

"En el primer acto acordaron meter la mano en el bolsillo a los contribuyentes, acordaron subirnos a todos los impuestos, contraviniendo un acuerdo plenario que decía que tenían que bajar el IBI en todos los inmuebles de Madrid y no lo hicieron; aprobando la tasa de los cajeros; aprobando unas subidas que perjudican a las familias numerosas, que son las que tienen que tener los coches grandes para poder cumplir con la normativa para los niños…"

Y ya "el segundo acto es un acto de Purificación Causapié de apoyo a Pedro Sánchez, que es el que preconiza unirse a Podemos frente a la oficialidad dentro del PSOE, que representa el presidente de la Gestora y presidente de Asturias, que lo quiere es que el PSOE sea eso: un Partido Socialista Obrero y Español y que no tenga ninguna veleidad de apoyar referéndums ilegales como hacen los de Podemos", afirmó la líder de la oposición en el Consistorio.

Dos meses de parálisis "por menos del 3%"

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en el Consistorio, Begoña Villacís, afirmó que se acaba de "poner fin a un teatrillo político". Esto se demuestra "por el hecho de que acaban de estar discutiendo dos meses por algo menos de un 3% del presupuesto. Y por esto han tenido parado este Ayuntamiento".

Así, para la portavoz de la formación centrista "lo único que demuestran que saben hacer son operaciones de refrito, porque, cuando uno se da cuenta de las enmiendas que tanto trabajo les ha costado sacar adelante, se da cuenta de que son las mismas que presentaron el año pasado, exactamente las mismas: Daoiz y Velarde, la Noche en Blanco, el Templo de Debod, etc. No han hecho nada".

El PSOE, "policía del control financiero" de Madrid

Según Villacís, "ese pacto que acaban de rubricar es la confirmación por escrito de que no han hecho nada. Madrid vuelve a la casilla de salida, donde estábamos el año pasado". Además, con la creación de esa comisión de seguimiento, "el PSOE se va a erigir en el policía del control financiero de esta ciudad. Van a montar otro teatrillo de control de la ejecución presupuestaria, que como sabemos es uno de los puntos flacos de este Gobierno".

Y recordó la portavoz centrista que "el mismo Partido Socialista que se erige ahora de controlador es el mismo que votó en contra de una mayor fiscalización de los contratos menores, el mismo PSOE que ha ofrecido su silencio cómplice cuando la oposición estábamos diciendo que la ejecución presupuestaria era bastante lamentable en este Ayuntamiento, el mismo PSOE que ha ofrecido también su silencio cómplice cuando se ha pulido este equipo de Gobierno 1 de cada 4 euros de inversión en la compra de un palacete, no se lo han gastado en la limpieza de la ciudad, no se lo han gastado en mejorar los socavones, en mayor seguridad, en promover la actividad… Ese mismo PSOE que se ha mostrado en cómplice perfecto para la ejecución presupuestaria, resulta que ahora se han puesto el sombrero de ‘vamos a hacer cumplir las normas’. Eso no se lo cree nadie ya. Para todos está siendo una tomadura de pelo".

La portavoz de Ciudadanos avanzó que su partido pedirá una reunión con Carmena y Causapié "para tratar de introducir nuestras enmiendas, nuestras propuestas". En definitiva, para tratar que cuenten también con ellos. "No entendemos por qué los presupuestos del Ayuntamiento tienen que ser acordados por dos grupos políticos. Ellos han decidido excluir a una gran parte de madrileños de la negociación".