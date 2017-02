La 'crisis de la lechuga' sigue: los británicos acusan a los españoles de acaparar verduras

El temporal de frío que ha sufrido Europa no es razón suficiente para que los ingleses se hayan quedado sin lechuga, al menos, para algunos medios del país, que acusan a España de 'acumular' verduras y de ser el principal responsable de la crisis de la lechuga.

El periódico The Sun, que ha publicado unas fotos de estanterías de supermercados españoles repletas de verduras, señala que los españoles no tienen ningún tipo de problema de abastecimiento de verduras, mientras que los ingleses tienen que enfrentarse al racionamiento de estos productos.

"El racionamiento llega entre el pánico de los clientes que compran verduras y que están acabando con todas las existencias", señala The Sun. Además, hay un mercado negro que ofrece 12 lechugas iceberg por 50 libras. Supermercados como Tesco, que ha limitado la compra de lechuga iceberg a 3 unidades por persona, o Morrison, que no permite comprar más de 3 cabezas de brócoli, son algunos de los establecimientos que se han quedado sin existencias.

Esta escasez se debe al mal tiempo que ha sufrido el continente europeo durante estos últimos meses, como señalan en algunos establecimientos ingleses, pero algunos diarios sensacionalistas no se creen que el temporal haya arrasado las cosechas tan duramente. "Los supermercados españoles están acumulando, en secreto, reservas masivas de verduras", afirma el tabloide.

Sin embargo, los ingleses no son los únicos que están sufriendo una subida de precios en las verduras. Desde La Opinión de Murcia, señalan que los precios de calabacines, judías, tomates y pimientos también han subido en España. Y, precisamente, es a Murcia, que cosecha el 60% del total de lechugas en España, donde hay que trasladarse para comprobar la veracidad de estas afirmaciones.

El temporal de frío ha causado unas pérdidas del 30%, según ha relatado la Asociación de productores y exportadores de frutas y hortalizas de la Región de Murcia (Proexport) a El Español. Fernando Gómez, director de Proexport, indica que la información de los medios británicos es "totalmente falsa". "¡Pero cómo se van a reservar lechugas! Son productos perecederos, no se pueden guardar", añade.

Además, invita a observar la fotografía subida por The Sun, en la que se puede apreciar el precio de las lechugas iceberg, tanto en España como en Inglaterra. En España, la lechuga iceberg se puede comprar por 1,5 euros, mientras que en Inglaterra su precio de desploma hasta los 0,50 libras, poco más de 50 céntimos de euro. "Es una auténtica vergüenza que se atrevan a poner ese precio. Si no tienen lechugas es porque no han querido comprarlas. Así de sencillo", señala Gómez.