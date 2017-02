El delegado del Área de Coordinación Territorial y Asociaciones, Nacho Murgui, junto a los concejales del distrito, Rommy Arce, Jorge García Castaño, y Guillermo Zapata, presentaron este martes las tres primeras cesiones de espacios municipales en los distritos de Fuencarral-El Pardo, Arganzuela, Chamberí y Barajas. "Las cesiones que se han hecho hasta ahora se han realizado con cierta arbitrariedad", subrayó Murgui.

No obstante, lo mismo opina de las suyas Ciudadanos. Según denunció Begoña Villacís, se están cediendo "espacios públicos que son de todos los madrileños a determinadas asociaciones y plataformas", que muchas ellas cobijan a entidades próximas o con las que simpatiza Ahora Madrid.

Así, la portavoz de la formación centrista anunció que van "a impugnar todas las cesiones de espacios públicos que se realicen a asociaciones que, según el artículo 49 del reglamento de Participación Ciudadana, no sean declaradas de utilidad pública municipal". Para ello, "uno tiene que tener un arraigo de dos años en ese distrito, en ese barrio. Sabemos que muchos de esos colectivos, plataformas, entes sin personalidad jurídica, no cumplen con estos requisitos. Está ocurriendo en Fuencarral, en Arganzuela y en Chamberí", apuntó.

"Nos parece extraño que muchas de estas asociaciones se hayan creado justo cuando se iban a ceder estos espacios públicos, se han creado ad hoc para la cesión de ese espacio público", denunció. "Por tanto, como consideramos que no cumplen los requisitos y el criterio de utilidad pública es bastante discrecional vamos a impugnar todas las cesiones que no cumplan con ese requisito".

"Si alguien entiende que una cesión no cumple la ley hace muy bien en impugnarlo", contestó Murgui a la portavoz centrista. "Pero nosotros estamos seguros de que sí lo cumple. Por su puesto que cumple con el procedimiento que hemos establecido y hemos puesto sobre la mesa y por supuesto cumple con las normas de participación ciudadana, que no son una ley. Las normas de participación ciudadana también las cumple porque para la elaboración de estas directrices hemos tenido que pasar por el filtro de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid".

El caso del Mercado de Legazpi

El mercado de Legazpi, de 1.079 metros cuadrados, es el más grande de los espacios y el único del que ya se han entregado las llaves el 8 de febrero. Pese a que próximamente estará en obras, estas serán compatibles con su uso, según señaló Rommy Arce. Tal y como informó Libre Mercado hace más de un año, tras el derribo del edificio de la calle Batalla de Belchite okupado por La Traba, dicho colectivo se unió a otras cuatro asociaciones de vecinos para crear un nuevo movimiento conocido como Espacio Vecinal Arganzuela (EVA). Es a este colectivo al que finalmente se le ha otorgado este gran espacio público.

En dicho recinto, el gobierno de Ana Botella tenía previsto desarrollar un centro comercial y un mercado gourmet a la manera de los que ya están en funcionamiento en distintas zonas de la ciudad, creando con ello 800 puestos de trabajo, recordó Villacís en declaraciones a LM.

Preguntada por la inclusión de los okupas en la entidad beneficiaria, Arce contestó diciendo que los "procesos que hemos abierto de cesión de espacios han sido totalmente transparentes, garantistas". Del colectivo okupa La Traba dijo que su trabajo en el distrito es "reconocido", por lo que, añadió, "no demonicemos ni criminalicemos a ningún colectivo de movimiento vecinal".

Chamberí

En Chamberí aún no ha se firmado con los adjudicatarios de un local de 318,5 metros cuadrados en la calle Bravo Murillo, 37-39 H. Abrirá de lunes a domingo, mañana y tarde, y dispone de oficina, sala mediana de reuniones, dos salas grandes multiusos... La descripción del proyecto a desarrollar en el espacio objeto de cesión incluye una red de itinerarios seguros para llegar a la escuela, la recuperación de la memoria oral y documentación vecinal, talleres y conferencias sobre igualdad, campeonatos de ajedrez, una despensa solidaria de recogida y reparto de alimentos), grupos de consumo ecológico, actividades de ocio scout y talleres de batukada.

Según denuncia Ciudadanos, se ha creado una plataforma ad hoc, en donde se han incluido asociaciones que cumplirían con los requisitos establecidos pero donde también se han colado otras afines a miembros de Ahora Madrid que no lo harían, "como Batukada 15M".

Fuencarral-El Pardo

En Fuencarral-El Pardo, distrito presidido por Guillermo Zapata, se ha cedido un local de 806 m2 situado en la Avenida Cardenal de Herrera Oria 84, también a una plataforma creada ad hoc, denuncia Ciudadanos, En ella, hay asociaciones muy legítimas y que sí que cumplirían con los requisitos legales necesarios, como la asociación Corea de Huntington Española, una entidad dedicada a la atención, información y apoyo de los enfermos y familiares que padecen esta rara enfermedad. Pero también, en dicha plataforma, estarían presentes otras entidades que no lo son tanto, señala la formación centrista: como el colectivo anticapitalista Fuencarral-El Pardo o el colectivo de Republicanos del barrio del Pilar.

En el caso de Barajas, ha expuesto, se trata de dos casos de prórroga a cesiones ya hechas en pequeños locales tanto a la Asociación Vecinal del Barrio del Aeropuerto y a Cáritas.

El Patio Maravillas

La Traba no ha sido el único colectivo de okupas que salió a relucir durante la rueda de prensa, también el Patio Maravillas, muy crítico con las directrices aprobadas por el Gobierno de Manuela Carmena para poder acceder a estos espacios públicos y que tanta división han acarreado en el seno de Ahora Madrid. El concejal-presidente de Chamberí y Centro, Jorge García Castaño, aseguró que estaría "encantado de que el Patio Maravillas estuviera en Centro" para, a renglón seguido, lamentar el "expolio" de administraciones anteriores. García Castaño declaró que le gustaría que el Patio pudiera tener sede en Centro, un distrito con "escasez de espacios".

Esto le ha llevado a reflexionar sobre "lo que han aportado las administraciones", con un "expolio de la Administración en Malasaña, donde se malvendió patrimonio público que era un tesoro". El edil se ha referido al barrio para dar cuenta del acuerdo alcanzado con el Arzobispado de Madrid sobre un espacio en la plaza del Dos de Mayo, junto a la iglesia de las Maravillas, destinado a ponerlo en uso por las entidades vecinales.

Murgui, por su parte, planteó que las directrices marcan un procedimiento para acceder a los locales pero "no van más allá, no resuelven todos los problemas". Y, a preguntas de la prensa, reconoció la existencia de colectivos que han mostrado una visión crítica con las directrices. "Dicen que son mejorables y nosotros tomamos nota porque es una crítica constructiva". Ahí se circunscribe la comisión de seguimiento que se habilitará el próximo mes de abril. "Se trata de poner cauces, no muros".