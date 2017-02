Libre Mercado habla con José Luis Moreno, concejal del grupo popular en el Ayuntamiento de Madrid, sobre las últimas polémicas en la que se ha visto envuelto el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ahora que la formación que lidera Manuela Carmena ha alcanzado un acuerdo con el PSOE para sacar adelante los Presupuestos de 2017.

- En el último Pleno afirmó que "Sánchez Mato no ha ejecutado el presupuesto, sino que ha ejecutado al presupuesto, ¡se lo ha cargado!".

Es que en la última quincena de diciembre, el delegado de Economía y Hacienda ha hecho cambios en el presupuesto de inversiones por un valor de más de 200 millones de euros. Y es paradójico que ésa sea, más o menos, la cantidad por la que no habían llegado a un acuerdo presupuestario con el PSOE. ¿Cómo se ha hecho? Moviendo 200 millones a la partida de contingencias y fondos globales e incumpliendo cientos de inversiones anunciadas a comienzos de 2016.

- Esos fondos han resultado, por ejemplo, en la compra de Alcalá 45, un edificio que ha costado 104 millones y al que su compañero Íñigo Henríquez de Luna define ya como el ‘Palacio de Invierno’ de Carlos Sánchez Mato…

Ejecutar una compra precipitada a finales de año y por una cuantía tan elevada es un error político de primera magnitud. Que la valoración no sea externa e independiente añade aún más dudas, esta vez en relación con la gestión que se está haciendo del dinero público. En cuanto a la transparencia, que esa compra no pasase por el Pleno Municipal es también un problema. Y, de hecho, si tenemos en cuenta la Regla de Gasto, parece que el Ayuntamiento no ha actuado con inteligencia, porque esto supone añadir más de 100 millones al incumplimiento de 2016, de manera que habrá más motivos para que el Ministerio de Hacienda tome cartas en el asunto.

- También dijo en el Pleno que las cuentas de Sánchez Mato con Alcalá 45 "no son cuentas, sino cuentos". ¿Por qué?

Lo que dije es que él dice que la compra del edificio puede resultar rentable porque supone un cierto ahorro de alquileres, pero en las cuentas que hace el delegado de Economía y Hacienda no se nos está contando toda la verdad. Por ejemplo, ese inmueble generaba IBI e IVA al Ayuntamiento. Además, su mantenimiento estaba cubierto por la propiedad. Ahora perderemos todos esos ingresos y, por tanto, las cuentas sobre la conveniencia de la operación deben incorporar esos costes. Y lo que está haciendo Sánchez Mato al omitirlos es decir una verdad a medias o, lo que es lo mismo, hacer trampas al solitario y falsear la realidad.

- Otra acusación que lanzó al delegado: le reprochó a Sánchez Mato que haya incorporado la innovación y la ingeniería presupuestaria.

Le he acusado de "innovación" y hasta de "disrupción" presupuestaria. No es para menos. Se carga 1.078 partidas del presupuesto, ha dejado sin ejecutar más de 650 proyectos… ¡Y lo hace, en gran medida, para financiar la compra de un inmueble por 104 millones! Además, se carga a un fondo de contingencias, como si actuar cual fondo inmobiliario fuese una emergencia imposible de aplazar para el Ayuntamiento…

- Mientras tanto, Sánchez Mato sigue manteniendo un modelo de impuestos altos que no parece sentarle muy bien a la economía madrileña.

Por un lado, el Ayuntamiento no hace las inversiones prometidas. Por otro lado, hay 20.000 comercios que están pagando más impuestos. En 2017, la presión fiscal sube en otros 200 millones de euros, con más tributos y tasas. Y por eso no sorprende que las cifras de desempleo se estanquen, que la creación de empleo sea inferior a la que se da en el resto de España, que las licencias de nuevos negocios muestren un cambio a peor…

- Es especialmente llamativo que se suban tanto los impuestos cuando hay superávit en las cuentas públicas.

Se hace todo por capricho ideológico y eso convierte a las empresas y los contribuyentes en los pagafantas del gobierno de Carmena. En el último Pleno se paralizó la conversión de un edificio vacío en un inmueble de apartamentos turísticos. Y, curiosamente, la operación salió del orden del día coincidiendo con las críticas que lanzaron los okupas del Patio Maravillas.

- Hablemos del pulso que le está echando Ahora Madrid al Ministerio de Hacienda. ¿Pueden resultar los incumplimientos de la Regla de Gasto en la inhabilitación de Sánchez Mato y la intervención del Ayuntamiento por parte de Montoro?

Tengo claro que la Intervención sabe lo importante que es depurar el Plan Económico-Financiero (PEF) de contenido político. Si se vuelve a cometer el error de 2016 y se incorporan juicios políticos a un documento técnico, se producirá una parálisis y Hacienda tendrá que intervenir el Ayuntamiento para asegurar el cumplimiento de la Regla de Gasto. Creo que la Intervención va a cumplir con las exigencias técnicas.

- Pero, aún cumpliendo en lo formal, quedaría el fondo de la cuestión, que son cientos de millones de desvío en la Regla de Gasto.

Si se confirma, creo que Hacienda le exigiría al Ayuntamiento de Madrid que desbloquee inmediatamente esos 300 millones de euros. Se puede hacer de distintas formas, la más probable es llevarlo a una amortización anticipada de deuda. Si no, se retiene de los créditos fiscales enviados por la Administración Central al Ayuntamiento, "embargando" esos ingresos para que vayan a reducir deuda.

- Pero Sánchez Mato dice que no llegará un día en el que tenga que aprobar semejante recorte en el gasto. ¿Debería dimitir si finalmente se da esa situación? Estaría contradiciendo todo su discurso político…

Una cosa son las palabras y otra cosa muy distinta son los hechos. De momento, ya se están haciendo recortes, porque la compra del edificio y las demás operaciones de finales de 2016 han dejado sin ejecutar 1.078 proyectos valorados en 200 millones. Dentro de unas semanas, cuando a comienzos de marzo tengamos las cuentas cerradas de 2016, podremos ver a cuánto ascienden los nuevos recortes que motivará el incumplimiento de la Regla de Gasto.

- Entonces, ¿debería dimitir?

Incumplir normas debe conllevar responsabilidades. Las normas son iguales para todos. Esto es un Estado de Derecho y los dirigentes públicos somos los primeros que tenemos que cumplir escrupulosamente con la Ley.

- ¿Qué estaría pasando si el gobierno local estuviese en manos del PP y no de Ahora Madrid?

Una de las primeras iniciativas que planteamos en esta legislatura era la de bajar los impuestos que afectan a la actividad económica. Bajar el IBI y el IAE. Eso era importante para nosotros. Vemos posible bajar impuestos en 500 millones de euros a lo largo de la legislatura y estamos pagando el coste de oportunidad de tener un gobierno que hace todo lo contrario.

Además, si estuviésemos al frente del Ayuntamiento, nos habríamos ahorrado las declaraciones en contra de las empresas y las inversiones, que hacen mucho daño. Y seguro que habríamos facilitado acuerdos más rápidos para desbloquear grandes proyectos como la Operación Chamartín, que además de solucionar problemas urbanísticos, medioambientales y de movilidad, también nos ayudaría a crear un nuevo "hub" empresarial capaz de liderar proyectos como por ejemplo el de traer empresas de la City.

- A comienzos de la legislatura se eliminó la bonificación "Madrid Tax Free", que rebajaba las tasas e impuestos que pagan los emprendedores de la capital. ¿En qué situación está ahora aquel programa?

Esta bonificación fiscal era importante. Se podía mejorar, pero en vez de eso, se ha retirado sin más. Dice Sánchez Mato que era poco beneficiosa porque "solo" cientos de emprendedores se beneficiaban del programa. ¡Si solo fuese un empresario, ya merecería la pena! Pero, además, eran cientos. Y, haciéndolo mejor, podrían ser miles. Pero en este gobierno prefieren ordeñar a quien quiere crear riqueza.