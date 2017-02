La principal razón por la que discuten las parejas

Hay tres cosas por que discuten las parejas, según un estudio de la Universidad de Kansas y la Universidad Tecnológica de Texas: dinero, sexo e hijos. De todas ellas, el dinero es la principal causa de ruptura.

Como casi siempre, el problema no es tanto el ‘vil metal’, sino la forma de gestionarlo y enfocarlo. Hay dos actitudes frente al dinero que se repiten entre las parejas que terminan rompiendo. El primer error, que además suele precipitar el resto, es que no cuentan con un colchón financiero que les de tranquilidad, lo que se traduce en tensiones económicas constantes. Seguro que tú también conoces parejas que han terminado divorciándose por problemas con el dinero.

Cuando todos los meses la cuenta corriente termina a cero es fácil que surjan discusiones que de otra forma no existiría. La más repetida es echar en cara los gastos de la otra persona. Esta es la segunda actitud que no debes tener con el dinero. Desde ese bolso que se ha comprado ella hasta el dinero que se ha dejado él en un videojuego o de cervezas viendo el fútbol… Si no hay un colchón financiero todas estas discrepancias respecto a cómo debe gastarse el dinero familiar se magnifican como si fuese la casa de Gran Hermano. El final de la discusión será casi siempre "estás tirando nuestro dinero en…".

Por fortuna, hay dos trucos que te ayudarán a evitar estos errores. Así, podrás olvidarte de las discusiones por el dinero y verás cómo tu vida en pareja mejora enteros.

El primero consiste en crear tu paga para caprichos. Es un dinero que cada uno vais a tener al mes para gastar en lo que vosotros queráis. La clave es que la otra parte no puede decir nada sobre cómo se usa es dinero, es tuyo y puedes hacer con él lo que quieras. Si quieres gastártelo en el ese Halcón Milenario de Lego que te hace sentir niño de nuevo o el quinto par de zapatillas para correr, es tu problema. Tu pareja no puede decir nada. Lo mismo aplica para el quincuagésimo par de sandalias, ese carísimo tratamiento de belleza o el nuevo accesorio para la cámara de fotos. Tu pareja tampoco puede decir nada.

Esta es la forma de evitar la discusión más común y asegurarte que tienes tu coto de libertad financiera dentro de la pareja. Lo que ocurre es que esto no va a terminar con tus problemas de dinero si te cuesta llegar al final de mes y tarde o temprano surgirán de nuevo las tensiones.

Para terminar con ellas hay un método infalible, que puedes poner en marcha en menos de 5 minutos y cuyo éxito está garantizado: el preahorro. Sólo necesitas separar a principios de mes una cantidad mediante una transferencia automática a tu cuenta de ahorro nada más cobrar la nómina. ¿Con cuánto empezar? Aquí puedes ver cuánto ahorra la media según tu edad y salario

Si eres de los que prefieres seguir tu propio camino, sin comparaciones, te recomendamos el programa gratuito de Preahorro.com que te enseña cómo ahorrar un 20% de tu salario sin esfuerzo y sin cambiar casi tu nivel de vida.

Nada más empezar, verás cómo las tensiones financieras en tu pareja desaparecen ¿Hay un mejor regalo para San Valentín?