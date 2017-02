El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, se sentó el pasado domingo en el sillón de Chester in love de Cuatro, el programa conducido por Risto Mejide, para hablar sobre el dinero y la riqueza, en general, y el escándalo de sus pagos en negro a su antiguo asistente personal, en particular. A continuación, el resumen de algunas de las perlas y contradicciones que dejó Echenique durante la entrevista y las aclaraciones pertinentes.

Sobre los impuestos a los ‘ricos’

- Echenique (Ech): Un rico es una persona que tiene cuatro casas, por decir algo, [aunque] creo que cualquier línea que pongamos es arbitraria [...] La culpa es del sistema, que lo tenemos mal diseñado […] Tendríamos que tener un sistema impositivo que se pareciera más al de la UE.

- Mejide (Mej): ¿Cuánto querrías gravar a las rentas altas? Porque en su día defendiste un tipo del 95%, sin tramos.

- Ech: Bueno, si ganas 100 millones de euros al mes, te quedas con 5 millones al mes […] En los países del norte de Europa, en Suecia, etc, ha habido momentos en la historia en los que la tasa más alta de IRPF ha rondado el 80%. […] No es descabellado.

- Mej: El tema es que si se ha ganado los 100 millones -no los ha robado, ¿eh?, que ésa es otra-, y los ha ganado de manera lícita, oye, ¿por qué a él tenemos que quitarle 95 millones y dejarle en 5? ¡Qué incentivo va a tener el año que viene de ganar otros 100!

- Ech: Pues no sé, a lo mejor esa persona puede sentirse bien cuando va por una autopista pública o cuando ve un hospital público…

- Mej: Demagogiaaa...

- Ech: No, el señor Warren Buffett ha prometido donar la mitad de su fortuna para hacer filantropía…

- Mej: Y Mark Zuckerberg el 99% de sus acciones [en Facebook], que me parece muy bien, pero eso es libertad. Libremente deciden donar de manera altruista, y me parece genial, pero los habrá que no… Están obligados.

- Ech: Bien. Tú me has preguntado qué incentivo pueden tener…

- Mej: Están obligados a ser altruistas.

- Ech: No, están obligados a contribuir con la sociedad.

- Mej: Pero si ya contribuyen… Si ganan 100, el Estado ya se lleva 50 […] [Además] Tú eres consciente de que esta clase social es la primera que puede evitar pagar impuestos en este país. Apretar a los ricos significa echarlos. Tú eres consciente de eso. Es que se pueden mover, se pueden ir…

- Ech: Estamos 8 puntos por debajo de la media europea en presión fiscal y no parece que estemos recibiendo un aluvión de ricos que se empadronen en Madrid y, de hecho, hay mucha menos presión fiscal en Zimbabwe que en España y no parece que Zimbabwe esté lleno tampoco de millonarios […] Es que si no Zimbabwe estaría llena de ricos [...]

A mí no me parece bien que haya paraísos fiscales. Existiendo Luxemburgo, que existe a día de hoy, hay empresas que tienen su sede fiscal en España. […] ¿Por qué hay algunas empresas que están poniendo sedes en España? Porque sus trabajadores están más contentos en España [risas]… Lo cual es lógico porque, a pesar de los pesares, sigue siendo uno de los mejores países del mundo para vivir y para estar […]

Sobre los pagos en negro a su asistente

- Mej: Tú rectificaste, y mucho, por no pagarle la Seguridad Social a una persona que te asistía... [...] Metiste la pata, ¿no?

- Ech: Un poco sí y por eso lo reconocí.

- Mej: ¿Un poco? [Esto es lo que decía Echenique en su día sobre los pagos en negro a cuidadores]

Cuando Echenique decía q "es una vergüenza que tengamos a cuidadoras sin pagarles la seguridad social" pic.twitter.com/bdgkUB0JBZ — MALDITA HEMEROTECA (@Mhemeroteca) July 27, 2016

- Ech: Las cuidadoras familiares dedican a lo mejor 10 horas al día a asistir a una persona dependiente y, por tanto, tienen claramente un trabajo asalariado. Y luego hay otra figura que no tiene nada que ver que es la que se llama asistente personal. En mi caso, venía una hora de manera intermitente, y mucha de esta gente es autónomo. No existe una relación laboral porque es intermitente y porque son muy pocas horas al día. No es como un fontanero, pero se podría parecer a un fisio o a un enfermero que te venga a hacer curas.

- Mej: Ya, pero si es autónomo, hay una factura también.

- Ech: Claro, claro, y ahí es donde yo hice mal. No pedírselas.

Echenique reconoce aquí que no le pedía facturas

- Ech: Pero si no hay factura, no hay IVA.

En realidad, este tipo de servicios a personas dependientes están exentos de IVA

- Ech: No, pero él sí estaba dado de alta de autónomo cuando empezó...

- Mej: O sea, te estabas ahorrando el IVA.

- Ech: No, para nada. Le estaba pagando el doble de lo que se paga en el gremio para que él pudiera hacer frente a sus obligaciones fiscales. Le pagaba yo lo mismo que le pagaba la empresa…

- Mej: Sin factura.

- Ech: Claro, porque yo las tiraba a la basura como hace cualquier particular cuando le da una factura un autónomo.

Echenique se contradice aquí: antes decía que no le pedía las facturas y ahora que sí se las pedía, pero las tiraba a la basura… O una cosa o la otra

- Mej: Pero si las tiene él, se las puedes pedir.

- Ech: Él supongo que las debe tener.

- Mej: ¿Y por qué no las pediste y saliste ahí con las facturas?

- Ech: Yo estuve hablando un tiempo con él. Lo que pasa es que intenté protegerlo de los focos…

- Mej: Pero no a él. Tú, con la factura.. Y dices, oiga, yo sí que le pagaba con factura.

- Ech: Sí, sí, estuve hablando y las intenté conseguir. Y supongo que él las tendrá, pero desde luego yo no las tengo. Lo que hice mal […] fue que en un momento dado él me dice "ya no puedo pagar la cuota de autónomos". Esto me lo dice él en un momento dado, ¿vale? Porque no tiene ingresos suficientes para vivir. Y entonces ahí yo tengo que decir qué hago. Y lo que decido es estar más tiempo con él. Poquito más, porque intento arreglar la situación, buscar otras vías legales para mantenerlo como asistente. No las encuentro. Y entonces dejo de contar con él.

Ese "poquito tiempo" que dice Echenique fue, en teoría, algo más de un año en el que dicho asistente estuvo trabajando en su casa sin contrato y sin pagar la Seguridad Social. La ley obliga desde 2013 al empleador, en este caso Echenique, a pagar la cotización a las personas que trabajaban en el hogar familiar, cosa que no hizo el representante de Podemos. La clave del asunto es que si el asistente no presenta factura (exenta de IVA) o el dependiente no se la pide y le consta que no está dado de alta como autónomo, el empleador está colaborando con la economía sumergida. En este régimen, el empleador está obligado a sacar un código cuenta de cotización y a formalizar un contrato de trabajo en el que conste el sueldo y las horas para determinar la cotización mensual que debería haber abonado Echenique (posiblemente, unos 100 euros al mes).

- Mej: Estamos hablando del año 2014, tú ya eres político, tú ya estás en la palestra y estás pagando en negro a un asistente.

- Ech: Sí.

- Mej: ¿Te parece que eso es dar ejemplo?

- Ech: Yo he dicho que no hice bien, o sea creo que ya he contestado.

- Mej: Pero dímelo, no pasa nada. Oye, no, no es dar ejemplo.

- Ech: Bueno, a lo mejor en la misma situación volvería a hacer lo mismo, aunque no esté bien.

En su día, Echenique trató de justificar sus pagos en negro apelando a que las ayudas públicas a la Dependencia son escasas y muchas familias no se pueden permitir el pagar las cotizaciones a los cuidadores, pero es que el representante de Podemos cobraba por entonces cerca de 2.000 euros al mes

- Mej: Ahora es cuando me decepcionas

- Ech: Yo no me ahorraba un duro con esto, ¿eh?

- Mej: No, pero si no es porque te ahorres. Es que pagabas en negro ¿Con qué autoridad vas a ir a decirle a nadie que no tenga dinero en negro?

- Ech: Yo no me he ahorrado un euro con esto.

- Mej: Pero era dinero negro.

- Ech: Bueno, se lo habrá ahorrado esta persona, en todo caso. Yo no me he ahorrado ni un euro. No tengo ningún problema en reconocer las cosas que hice mal.

- Mej: Y eso te honra. Si ya dimites serás un unicornio en este país, porque nadie dimite.

- Ech: Bueno, no creo que sea muy inteligente dimitir por esto.