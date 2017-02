El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó este miércoles, con los votos a favor del PSOE y Ahora Madrid, los Presupuestos para este año que supondrán un gasto de 4.702 millones de euros, un 5% más que el año anterior, y que han puesto fin a la prórroga de las cuentas de 2016. Tras la aceptación de 105 millones de euros en enmiendas del PSOE, dos del PP y otras dos de Ciudadanos, las cuentas municipales quedaron aprobadas con el rechazo de populares y centristas, que habían presentado sendas enmiendas a la totalidad y que denunciaron que no son unas cuentas reales puesto que el equipo de Gobierno no ha sido capaz de cumplir las del año pasado.

El debate, que se produjo en la sesión plenaria convocada con carácter urgente, fue tenso y crispado. Los portavoces de los grupos de la oposición -Íñigo Henríquez de Luna y Begoña Villacís- fueron muy críticos con la gestión de Ahora Madrid, con este acuerdo de Presupuestos y, sobre todo, con el PSOE de Purificación Causapié, al que dedicaron palabras muy duras.

La portavoz de Ciudadanos recordó a Carlos Sánchez Mato que lo que ha hecho hasta ahora es "incumplir los presupuestos sistemáticamente". "¿Se acuerda cuando usted decía que la deuda era ilegítima?, ¿se acuerda de lo que usted decía de que amortizar anticipadamente la deuda en contra de las necesidades de los madrileños era algo vergonzoso?", le espetó Villacís al responsable municipal de Economía y Hacienda, que se vanagloria ahora precisamente de esto.

"Dejen de manosear el término 'cambio'"

Pero la dirigente de Ciudadanos también lanzó varias preguntas a los socialistas: "¿qué es el cambio?, ¿el cambio tiene que ser cualquier cosa? No, yo quiero un cambio a mejor. ¿El cambio es que hayan cambiado sus enmiendas del año 2016 al año 2017 porque no han cumplido ninguna? Eso no es cambio. ¿El cambio es cambiar a los suyos [‘enchufados’ del PP] para poner a los suyos [los de Ahora Madrid]? Eso no es cambio. ¿El cambio lo han visto, por ejemplo, los ciudadanos en las aceras? Han subido un 47% las quejas por el estado de las aceras. ¿El cambio se ha notado en las calzadas? Las quejas han subido un 91% ¿El cambio se ha visto en un Madrid más limpio?". Villacís pidió al PSOE que deje de "manosear" este término "porque éste no es el cambio que necesita Madrid. El cambio no ha sido a mejor sino a peor".

La portavoz de Ciudadanos volvió a afear al PSOE el hecho de que hayan tenido a la capital paralizada por una negociación que únicamente afecta al 2,3% del presupuesto. "Han tenido a una ciudad como Madrid parada por 12 millones de euros, que es lo que gasta Madrid en un día". Según Villacís, los socialistas "han estado haciéndose los duros negociadores como si fuera a creerles alguien; que no, que han discutido durante un mes y medio lo que Madrid se gasta en un día".

"Lo que tenemos en este Ayuntamiento es una mayoría de facto. Antes teníamos una mayoría absoluta, que era la que tenía el PP. Existen los gobiernos en minoría, como el que hay en la Asamblea (de Madrid), pero aquí tienen una mayoría de facto, aprovéchenla", ironizó. Y es que el "PSOE vive tan atormentado por la idea de ser expulsado de la izquierda que no les está haciendo oposición".

El 'copia y pega' del acuerdo PSOE-Ahora Madrid

El PP, por su parte, basó buena parte de su intervención en atacar también a los socialistas. Íñigo Henríquez de Luna les sacó también los colores al comparar el acuerdo alcanzado entre ellos y los de Manuela Carmena suscrito en 2015 con este nuevo acuerdo político "por el que ahora han decidido aprobar los Presupuestos". Así el portavoz adjunto de los populares leyó algunos párrafos de los dos textos suscritos entre PSOE y Ahora Madrid:

"A ver si les suena esto: acuerdo de junio de 2015: modificar el reglamento del Pleno para fomentar la transparencia. Acuerdo de febrero de 2017: aprobar el proyecto del nuevo reglamento orgánico del Pleno. O esto otro: acuerdo de junio de 2015: ampliar las competencias de distritos y barrios dotándoles de herramientas y presupuesto suficiente. Acuerdo de febrero de 2017: avanzar en el proceso de desconcentración de competencias en favor de las Juntas de Distrito. O esto otro: acuerdo de junio de 2015: realización de un plan urgente de limpieza que dejará Madrid limpia en los primeros seis meses. Acuerdo de febrero de 2017: incrementar los recursos financieros para ampliar los medios humanos y materiales destinados a la limpieza viaria". Y así hasta dos más.

"Lo que se les ha olvidado, curiosamente, es la propuesta de 2015 de racionalizar las estructuras directivas, reducir y limitar los directores generales, y favorecer la designación de funcionarios de carrera mediante criterios objetivos de mérito y capacidad. La realidad es que hoy la estructura es similar y han aumentado los puestos de libre designación de 250 en 2014 a 526 en 2016. Y no lo decimos nosotros, lo dice CCOO", les espetó.

Damos un rotundo NO al Presupuesto 2017 de @AhoraMadrid y #PSOE por ser ilegal, un sablazo fiscal y clientelar: https://t.co/fzPj2MSHkw — I. Henríquez de Luna (@ihenriquezluna) February 15, 2017

"Sostén" del Gobierno que ha incumplido su pacto

"¡Señora Causapié y señora Carmena, ustedes se han estado riendo de los madrileños durante casi dos años!, ¡vamos que se han preocupado de todo menos de las necesidades de los madrileños! ¡El PSOE ha estado sosteniendo un Gobierno que ha incumplido sistemáticamente su pacto de Gobierno de 2015!", exclamó.

Henríquez de Luna insistió en que "estos presupuestos de 2017 son un puro teatro; o mejor, una farsa en 4 actos: En junio de 2015, como a Pedro Sánchez le interesaba usar a Madrid como moneda de cambio dieron el ‘sí es no’: sí a Carmena y no a lo de entrar en el Gobierno. Un año después se marcha ‘Pedro NoNo’ y la nueva gestora cae en la cuenta de que Podemos quiere comerse al PSOE por las patas y, si se tercia, enterrarlo en "cal viva", y entonces pasamos al ‘no es no’. Pero claro, como esto de no aprobar las ordenanzas fiscales en diciembre tiene sus consecuencias (que ya no se pueden aprobar hasta 2018) pasamos al ‘no es sí’ porque la izquierda puede tener alguna duda en cómo gastarse el dinero de los ciudadanos, pero para meterle la mano en la cartera a los madrileños, para eso siempre hay acuerdo. Y ahí está el sablazo fiscal de casi 200 millones de euros que vamos a pagar los madrileños este año 2017".

El PP también incidió en el dato planteado por Ciudadanos: han estado mes y medio de negociaciones con Ahora Madrid únicamente por un 3% del presupuesto. "¿Y tanto revuelo para esto? ¿En el 97% restante están ustedes de acuerdo?", les preguntó a los socialistas. "Sería de esperar que entre un partido de centro-izquierda y otro de extrema izquierda las diferencias sobre el presupuesto y la forma de gestionar Madrid fueran algo mayores, pero ahora sabemos que el PSOE asume el 97% del proyecto de Ahora Madrid, o lo que es lo mismo, el PSOE es responsable al 97% del desastre de este Gobierno", señaló contundente.

La portavoz socialista se defendió señalando la falta de argumentos sobre el asunto a debatir: los presupuestos y les dijo a los suyos: "Enhorabuena compañeros, porque lo estamos haciendo muy bien". Además, según Purificación Causapié "quien se permite descalificar este proceso negociador, y lo llamaron teatrillo, se descalifican a ellos mismos".

Gracias a nuestras enmiendas al #PresupuestoMadrid nuestra ciudad será más solidaria y equitativa. pic.twitter.com/PaoVTsPpGP — PSOE en Ayto Madrid (@PSOEMadridAyto) February 15, 2017

Por su parte, Carlos Sánchez Mato se mostró orgulloso de las cuentas aprobadas. "Este Pleno, aunque vea caras serias, es un Pleno que tiene que tener una enorme sonrisa porque Madrid tendrá un Presupuesto en el 2017, ajustado a las necesidades del nuevo año. (…) El proyecto de Presupuestos es para estar orgullosos". Según el responsable de Economía y Hacienda del Consistorio, su Gobierno está demostrando "que se pueden hacer las cosas de otra manera". Y aseguró que sus políticas se cumplen y no son únicamente promesas lanzadas al aire: "No nos encontrarán sin las gafas violetas para combatir el heteropatriarcado, sino que además actuaremos con políticas concretas".