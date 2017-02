El exgobernador del Banco de España (BdE) Miguel Ángel Fernández Ordóñez (Mafo) declarará el próximo 16 de marzo en calidad de investigado ante el juez instructor del caso Bankia, Fernando Andreu. Su imputación, junto a la del expresidente de la CNMV Julio Segura y otros ex altos cargos de ambos organismos supervisores, ha supuesto un giro inesperado en el procedimiento abierto para investigar la polémica salida a Bolsa de Bankia, ya que esta posibilidad ya había sido descartada el pasado año por el propio Andreu y el Ministerio Fiscal.

La Audiencia Nacional, sin embargo, ordenó el pasado lunes que se cite a la antigua cúpula del BdE y la CNMV, admitiendo así parcialmente el recurso interpuesto por la acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), por autorizar la operación de salida a Bolsa"pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del Banco de España" sobre la inviabilidad del grupo, y de que la solución "no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes".

Dicha conclusión se basa exclusivamente en la existencia de cuatro correos electrónicos que el entonces inspector responsable de BFA-Bankia, José Antonio Casaus, intercambió con su equipo escasos meses antes de la venta de la entidad a inversores minoristas e institucionales en julio de 2011.

Estos cuatro correos, que el auto de la Audiencia Nacional califica como "demoledores", fueron aportados por Casaus al juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional el pasado mes de octubre después de que Andreu le tomara declaración como testigo. Durante su comparecencia ante el juez en septiembre de 2016, Casaus reveló la existencia de los citados mails, dos en el mes de abril (8 y 14) y otros dos en el mes de mayo de 2011 (10 y 16).

Es ahí cuando Casaus pone en conocimiento de su superior jerárquico, Pedro Comín, la inviabilidad del grupo, si bien de forma informal. Comín, ascendido posteriormente a director general adjunto de Supervisión del BdE –aunque esta semana ha dimitido tras ser imputado–, ejercía entonces de enlace entre los inspectores de Bankia y los máximos responsables del organismo supervisor, con Mafo a la cabeza.

Ahora bien, ¿qué decían los inspectores encargados de revisar y controlar el balance de la entidad poco antes de salir a Bolsa? A continuación, las advertencias clave que incluyen los correos que han sentado a Mafo y a los nuevos investigados en el banquillo de los acusados por autorizar la citada operación:

1. Asunto: "Reflexiones sobre la viabilidad del grupo Bankia y el coste para el contribuyente", con fecha de 8 de abril de 2011

- […] no es viable a medio plazo una estructura como la de BFA con un pasivo de 21.000 millones de euros […] al que hacer frente básicamente con unas acciones valoradas en el mercado en 9.000 millones de euros

- […] los ingresos serán menores que los costes por mucha cuenta de resultados que pinten con beneficio […]

- Pero además de no ser viable económicamente tampoco lo es financieramente […] al final el FROB tendrá que convertir su deuda en acciones de BFA y responder frente a los tenedores de subordinadas y de preferentes para evitar que digan que un banco público deja tirados a unos inversores privados minoristas. Con lo que habremos socializado las pérdidas y habremos perdido unos meses/años

- El grupo no es viable

- [la única solución es la compra del grupo por un banco ajeno] con capacidad suficiente como para convencer al mercado de que puede afrontar los CIENTO VEINTE MIL MILLONES DE EUROS de financiación mayorista […] esta sería la solución definitiva y la óptima, pues no perdería nadie: ni el contribuyente ni los acreedores. Y creo que es posible. Otra cosa es que los políticos que gestionan Bankia no quieran explorar esa vía para no perder sus poltronas ni su herramienta de financiación

- En definitiva, mi opinión, guiada por lo que nos pide la normativa (velar por el uso eficiente de los recursos públicos y salvaguardar los intereses de los depositantes) es: