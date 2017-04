Tener un huerto en casa ya es una realidad gracias a Ikea

Tener un huerto en la terraza de casa ya es posible y , como no podía ser de otra manera, Ikea es el responsable. Gracias a varias tablas de madera y algún tornillo, es posible construir un pequeño jardín circular totalmente sostenible.

La estructura ha sido diseñada por Space10, el laboratorio de innovación de Ikea, y por dos arquitectos, Mads-Ulrik Husum y Sine Lindholm. Sin embargo, la utilidad de esta pieza no se limita solo a la creación de un huerto o jardín, que puede incluir hierbas, frutas, verduras y plantas, y que ha sido diseñado de forma que llegue la misma cantidad de luz y agua a todas las zonas, sino que también puede servir de refugio temporal. The growroom, como se ha llamado al jardín esférico, es un jardín DIY (Do It Yourself, Hazlo tú mismo) y su objetivo es ayudar a la gente a "cultivar su propio alimento de manera bonita y sostenible", según Space10.

Su manual de instrucciones consta de 17 pasos y se necesitan 17 tablas de madera, un martillo de goma, tornillos de acero inoxidable y una máquina de fresado CNC. Todas las piezas se pueden unir igual que si se tratase de un mueble de Ikea y sus dimensiones son de 2,8 por 2,5 metros.

No obstante, el objetivo del proyecto es promover los cultivos locales y fabricar la estructura uno mismo, por eso las instrucciones se han publicado en la web de Space10 y , como es lógico, no se vende en tiendas de la multinacional. "No tiene sentido promover el cultivo local de alimentos y enviar The growroom a todo el mundo. Por eso el diseño es público", señalan en Space10.