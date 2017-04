Tiendas físicas, el proyecto más ambicioso de Amazon

Desde que abriera su primera tienda online, Amazon no ha parado de crecer. Jeff Bezos, CEO de Amazon, puso su objetivo en la venta online y no pudo hacer mejor elección. Poco a poco, ha ido expandiendo la venta virtual a productos de todo tipo, desde libros y vídeos hasta alimentos frescos, pasando por miles de productos electrónicos, y todos han conseguido llegar al éxito absoluto.

El último de ellos es Alexa, un asistente virtual integrado en el altavoz inteligente Amazon Echo que, además de saber el tiempo del día siguiente, podrá pedir un Uber sin muchas complicaciones, entre otras utilidades. En EEUU, se han vendido 5 millones de unidades y, desde el pasado mes de octubre, está disponible en Reino Unido y Alemania. Su precio es de 170 euros.

Amazon Echo

No obstante, lo realmente importante es cómo Amazon está llegando a todos los hogares del mundo. Según The New York Times, el comercio online se va a quedar atrás, dando paso a establecimientos físicos que den un impulso a sectores como el de muebles y electrodomésticos. Además, señala que Amazon está pensando en ampliar su red de tiendas –en marzo abrió su quinta tienda física de libros– haciendo más hincapié en esos clientes reacios a comprar un sofá o una nevera por internet.

A pesar de ser proyectos embrionarios, las fuentes señalan que estas tiendas servirán como muestrarios en los que el cliente podrá ver el producto y, posteriormente, enviarlo a su casa. Sin embargo, Amazon va más allá y su idea es conseguir que los clientes puedan ver con exactitud cómo queda un sofá en el salón de su casa gracias a la realidad virtual. A esto hay que añadir el nuevo servicio de Amazon Go, el supermercado que la compañía tiene en Seattle, que llevará la compra, previamente realizada por la app, hasta el maletero del coche del cliente.

Sin embargo, puede que estos proyectos no salgan a la luz ya que, como señala Bezos, "el pensamiento es diferente a la planificación". Aún así, NYT señala que Amazon tiene nuevas oportunidades de negocio con las tiendas físicas. En el año 2012, Bezos se refería a la posibilidad de entrar en el mercado minorista con esta frase: "Queremos hacer algo único en Amazon. Si podemos encontrar esa idea que aún no hemos descubierto, estaríamos encantados de abrir tiendas físicas". Todo hace indicar que esa idea ya ha llegado.