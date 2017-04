Miles de asturianos se echan a la calle contra el Impuesto de Sucesiones: "Heredar no ye de ricos"

Unas 10.000 personas, según los organizadores, se han manifestado este sábado por el centro de Oviedo para pedir la derogación del Impuesto de Sucesiones, un paso más de una rebelión ciudadana que también se está viviendo en Andalucía. La protesta estaba convocada por la Plataforma contra el Impuesto de Sucesiones.

Una gran pancarta ha encabezado la manifestación. En ella se podía leer el lema "Asturias contra el impuesto de sucesiones". La portaban, entre otros, el presidente de la Plataforma, Álvaro López Castro, y la presidenta de Foro Asturias, Cristina Coto. Ella y sus dos compañeros de grupo parlamentario han sido los únicos políticos en la protesta, protagonizada por ciudadanos anónimos que coreaban consignas en contra de Sucesiones.

Los manifestantes han portado multitud de pancartas, cuyos lemas eran, entre otros 'Asturias, que no te roben tu herencia', 'Heredar no ye de ricos', 'Manos arriba, esto es un atraco', 'Impuestos y sanciones, otra forma de robar' o 'Armonización no, supresión sí'. Esta última hacía referencia al acuerdo alcanzado por el Partido Popular y el Partido Socialista para elevar el mínimo exento de este tributo a los 300.000 euros, modificación que la Plataforma no acepta, y que también se refiere a la intención de las regiones que mantienen la tasa de que se imponga a todas las autonomías.