Queman nueve coches de Cabify que trabajaban en la Feria de Sevilla

Nueve vehículos de la empresa de alquiler de coches con chófer Cabify, que prestaban servicio en la Feria de Abril de Sevilla, han sido quemados esta noche en una finca de la localidad de Castilblanco de los Arroyos, donde también descansaban los conductores en una casa del mismo recinto. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación a través de la Policía Judicial de La Rinconada, que ha comenzado a recabar datos sobre lo sucedido, han informado a Efe fuentes de este cuerpo.

La Unión Nacional de Autoturismos VTC (Unauto) ha detallado en un comunicado que el suceso se ha producido en el aparcamiento del Hotel La Villa Rural y que los agresores cerraron las puertas de la finca para evitar la salida de los vehículos y de los conductores que estaban descansando en ese momento. Uno de los conductores, para escapar de las llamas, empotró otro coche contra la puerta, según Unauto, que está estudiando presentar cargos contra los agresores por intento de homicidio.

El director general de Cabify España, Mariano Silveyra, ha explicado a Efe que se han vivido momentos de mucha tensión porque había más vehículos en el aparcamiento, además de viviendas cercanas con personas durmiendo. La empresa había alquilado esta finca para guardar por la noche los coches que ha desplazado a Sevilla para prestar servicio durante la Feria de Abril (24 en total) y para que los conductores puedan descansar porque están teniendo mucho trabajo, ha señalado Silveyra.

Ha dicho que desconocen quién ha sido, pero han trasladado el parte a la Guardia Civil para que depuren las responsabilidades. Silveyra ha manifestado que no es el primer incidente que tienen en Sevilla, aunque sí de tal gravedad, después de semanas en las que están sufriendo "insultos, amenazas y persecuciones" por parte de los taxistas de la capital andaluza. Cabify no ha decidido todavía cómo va a actuar durante el resto de la Feria de Abril, pero tiene "muy claro" que no se van a ir de Sevilla "jamás" y que lo sucedido refuerza su posición de que la capital andaluza "necesita un cambio" en este sector. Por ello, la empresa pretende multiplicar su oferta en la ciudad en los próximos meses y "crecer mucho" en lo que resta de año.

Por su parte, Unauto ha apuntado al sector del taxi y ha denunciado que el incidente se suma "a los numerosos ataques que han estado sufriendo vehículos y conductores VTC en los últimos meses". Ha condenado "estas actuaciones perpetradas por grupos organizados de taxistas, que actúan ya desde hace meses como una organización criminal" y ha asegurado que el incendio es el resultado "de una campaña de acoso y violencia promovida en redes sociales del sector del taxi". Unauto ha solicitado una reunión urgente con el Ministerio del Interior para que coordine a las fuerzas de seguridad "ante esta amenaza".