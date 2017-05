El apoyo del PNV a los Presupuestos implicará una sustancial rebaja del cupo vasco

El Gobierno vasco y central han cerrado finalmente un acuerdo sobre las liquidaciones del Cupo y la nueva ley quinquenal, y los detalles del acuerdo los ofrecerá este mismo miércoles el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu en Vitoria. El consejero vasco comparecerá a las doce y media del mediodía en Lakua para informar del contenido del acuerdo, cerrado a última hora de este martes.

En los pasados días, el Gobierno vasco había constatado avances en la negociación que mantenía con el Ejecutivo central en torno al Cupo y este mismo martes el propio portavoz, Josu Erkoreka, aseguraba que se estaba "a la puerta" de lograr en el País Vasco "una paz fiscal para quince años". En la negociación, ambos Gobiernos trataban de llegar a un acuerdo sobre la liquidación de los Cupos correspondientes a los dos últimos quinquenios, el 2007-2011 y el de 2012-2016, además de definir la nueva Ley Quinquenal.

El acuerdo implicaría una rebaja sustancial del cupo vasco –el dinero que el Gobierno foral paga anualmente al Ejecutivo centra por los gastos que asume el Estado en dicha región–, que podría bajar de los 1.525 millones de euros incluidos en los Presupuestos de 2016 a una cifra próxima a los 850 millones, una bajada superior al 40%, según avanza este miércoles El Mundo. Además esta rebaja marcará la cuantía del cupo vasco hasta 2022.

Flecos pendientes

Pese a ello, el PNV ha asegurado que todavía no hay cerrado un acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha puntualizado que el hecho de que haya un pacto sobre el Cupo "no es suficiente" porque hay otras cuestiones importantes para los jeltzales que "no están solucionadas".

Según han informado aEuropa Press fuentes de la formación liderada por Andoni Ortuzar, las negociaciones entre el PNV y el PP prosiguen para intentar culminar el acuerdo entre este miércoles y este jueves. Precisamente,el jueves se procederá a las votaciones de las enmiendas a la totalidad. "Lo que queda ya sobre la mesa son los motivos de discordancia, las cuestiones que no se han podido solucionar hasta ahora", ha apuntado. Por ello, la formación jeltzale cree que la decisión sobre el apoyo o no a los Presupuestos Generales del Estado se adoptará "a contrarreloj", con lo que no se descarta que se apuren los tiempos hasta el último momento.