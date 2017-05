El Gobierno anunció el pasado jueves su nuevo Plan Vivienda. Entrará en vigor en 2018, y ofrecerá subvenciones a menores de 35 años, mayores de 65 y personas afectadas por desahucios.

La medida más polémica es la que afecta a los menores de 35. Estos ciudadanos contarán con una ayuda para pagar hasta el 50% del alquiler de su piso y de hasta el 20% del precio si deciden comprar una vivienda (con un máximo de 10.800 euros).

Los requisitos para acceder a la subvención son que los solicitantes cobren menos de tres veces el SMI (19.170,39 euros al año en 12 pagas o 22.365,42 euros en 14 pagas), que la vivienda sea la habitual durante el periodo de ayuda y que el beneficiario no tenga ninguna casa en propiedad. La ayuda al alquiler se recibirá para pisos con rentas de hasta 900 euros al mes, con lo que también se aumenta el margen frente al tope de 600 euros fijado en el anterior plan.

Varios expertos del sector de la vivienda ya se han pronunciado sobre los efectos negativos que esta medida podría causar en el mercado. Fernando Encinar, jefe de estudios del portal Idealista, considera que "se trata de un plan decepcionante" por varios motivos" Por una parte, "recurre de nuevo a viejas fórmulas con la puesta en marcha de ayudas a los jóvenes para la compra de una casa generando la falsa expectativa de que todo el mundo debe ser propietario. Además, incentiva otra vez el endeudamiento masivo por parte de los más jóvenes", asegura.

Encinar coincide con el Gobierno en que deben impulsarse medidas para aumentar el creciente mercado del alquiler, "pero no tal y como se contempla en el borrador" del Plan. "Dar ayudas directamente a jóvenes menores de 35 años para alquilar una casa (una medida que por cierto ya puso en funcionamiento el Gobierno de Zapatero y que el PP criticó duramente y posteriormente derogó) provocará un aumento artificial del precio del alquiler. Además, perjudica gravemente a aquellas personas mayores de 35 años que no pueden acogerse a esta ayuda ya que no contarán con la extra'del Gobierno y se enfrentarán a una subida de precios provocada, precisamente, por esa ayuda gubernamental", ha explicado.

Encinar apuesta por recuperar la desgravación fiscal del alquiler también para el inquilino, ya que "permite que todos puedan disfrutar de esta ventaja y que tanto el inquilino como el propietario declaren la existencia de un contrato de arrendamiento".

Para el experto, "la mejor manera de potenciar el mercado de alquiler es tomar medidas que aumenten la oferta, ya sea dando mayor cobertura jurídica a los propietarios para que se animen a poner sus casas en alquiler, como colaborando con los ayuntamientos para que cedan suelo dotacional para la construcción de viviendas destinadas al alquiler, en colaboración con la empresa privada".

"Debe regularse conforme a la oferta y la demanda"

El director general de Pisos.com, Miguel Ángel Alemany, coincide con Encinar respecto al encarecimiento de la vivienda. Considera que el plan del Ejecutivo "es un error que va en contra del funcionamiento natural del mercado". Para Alemany, el mercado inmobiliario "debe regularse conforme a las leyes de la oferta y la demanda, sin introducir elementos desestabilizadores".

Por este motivo, cree que el nuevo anuncio debería haber acercado la vivienda a los jóvenes a través de "otras fórmulas", como fortaleciendo su estabilidad laboral, mejorando sus sueldos con incentivos a empresas o flexibilizando las condiciones de financiación respecto a intereses reducidos. Así, el director general de la plataforma inmobiliaria considera que los incentivos gubernamentales suben de forma artificial el precio de compra y la mensualidad de alquiler,al provocar "un efecto llamada".

"Indignante e insultante"

El consejero delegado de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, califica la medida como un "varapalo" al alquiler. Para Carroza, es "indignante" que la "borrachera" de gastos del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, continúe también en el sector inmobiliario.

El experto considera que se vuelve así al paradigma que metió a España en la crisis, por lo que le parece "insultante que se esté replicando el mismo sistema". "No hemos aprendido de los palos y en el primer síntoma de recuperación volvemos a cometer los mismos errores", ha añadido.