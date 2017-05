Alquiler a la carta, eCall y autonomía, las oportunidades que ofrece el coche inteligente

En 2017, se venderán 50 millones de coches inteligentes en todo el mundo y, a partir de 2025, se espera que la conducción autónoma llegue a las carreteras de muchos países. Este tipo de coches han llevado a empresas automovilísticas y tecnológicas a unirse en la creación de un nuevo negocio, según la Universidad Abierta de Cataluña (UOC).

"Actualmente, todo se orienta a la asistencia a la conducción: ya sea la conducción autónoma o los sistemas para mejorar la asistencia como el eCall", señala Xavier Vilajosana, experto en internet de las cosas (IoT) de la UOC. Japón, EEUU y Alemania son líderes indiscutibles del mercado del coche eléctrico, sin embargo, España y, en concreto, SEAT, es pionera en conectividad. "Todo está relacionado, para apoyar la conducción y la seguridad y, al mismo tiempo, incorporar nuevos servicios de entretenimiento y multimedia en el vehículo", añade. Evitar atascos, aumentar la seguridad, conducción autonóma… Objetivos que se convierten en oportunidades de negocio para empresas de muchos sectores.

"A diferencia de la conducción asistida, el coche sin conductor no requiere infraestructura auxiliar. Dispone de sistemas propios de localización y guía, y no es necesario realizar una inversión adicional. En términos de innovación empresarial es lo que se llama un océano azul. Es decir, la creación de un nuevo mercado sin competencia. Y esta es la oportunidad que buscan los grandes inversores tecnológicos", señala Mireia Hernández, profesora del máster de Gestión de la Ciudad y Urbanismo de la UOC.

Sin embargo, hay algunas ideas asociadas al coche inteligente que no son del todo ciertas. Los nuevos coches son más eficientes, ya que optimizarán los desplazamientos, pero no son menos contaminantes. "El motor eléctrico no será una solución hasta que las fuentes de generación de energía no sean limpias. No deja de ser una forma de traspasar el problema a otro lado donde se genera la energía de manera contaminante", afirma Vilajosana.

Por último, el uso del coche. Según un estudio de Harvard, el 98% del tiempo los coches están aparcados. "Ya hay compañías que ofrecen flotas de coches eléctricos para realizar desplazamientos puntuales. ¿Cuándo llegarán las empresas que ofrezcan desplazamientos personalizados con vehículos sin conductor? Personalmente, pienso que todavía tiene que pasar un tiempo para verlo", señala Hernández.