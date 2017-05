Una manifestación ridícula revela la verdadera fuerza de los que se oponen al ATC en Villar de Cañas

Pese al buen tiempo y al "ambiente festivo", sólo 500 personas, y eso según la poco realista cifra de los propios organizadores, han participado este domingo en la VIII marcha a pie a Villar de Cañas desde Casalonga, convocadas por la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), para protestar contra de la instalación en la localidad del Almacén Temporal de Residuos Nucleares (ATC) y combustible gastado.

Una marcha que ha transcurrido en un ambiente festivo, según ha indicado en declaraciones a Europa Press la portavoz de la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, María Andrés, quien ha señalado que ha sido un día de reencuentro y participación de "mucha gente" (sic).

Andrés ha explicado que entre las razones que les han llevado a convocar esta manifestación está el hecho, como dicen "alto y claro cada año", de que "nadie" les preguntó ni les ha tenido en cuenta. "No queremos un cementerio nuclear ni que Villar de Cañas sea el apoyo de la apertura a fuentes de energía nuclear en este país".

La representante de los manifestantes se ha alegrado de la lentitud y las muchas trabas a las que se está enfrentando el proyecto: "La realidad es que no tiene declaración de impacto ambiental, no tiene permiso de construcción del Consejo de Seguridad Nuclear ni permisos municipales, con lo cual no puede seguir adelante, ha dicho, para añadir que son "optimistas" porque creen que es "un error" hacer el ATC en Villar de Cañas.

Poca gente, pero algunos políticos

En la marcha ha participado el director provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Joaquín Cuadrado, quien ha afirmado que Cuenca "es símbolo de naturaleza y una instalación como el ATC sería un lastre para el futuro de la provincia".

Por esa razón, ha señalado que el Gobierno regional "dará la batalla hasta el final para que el ATC no se instale en nuestra región y continuará anteponiendo los valores medioambientales a los intereses nucleares".

Cuadrado ha asegurado que la Junta de Comunidades "apuesta por un modelo de desarrollo diferente, basado en un modelo energético renovable" y que la instalación de un cementerio nuclear en Villar de Cañas "perjudicará seriamente a sectores que ahora mismo son claves para la economía provincial".

En este sentido, ha afirmado que el ATC "no es una lotería, como nos han querido vender, sino una hipoteca para muchos, muchos años, que vamos a pagar entre todos", ha remarcado. Además, ha explicado que los técnicos de la Consejería "llevan mucho tiempo trabajando para catalogar los valores naturales de esta zona y todos los informes avalan esa ampliación del espacio protegido" y ha reconocido el trabajo de la Plataforma y MIA.

También ha participado varios miembros de IU, entre ellos el coordinador regional, Juan Ramón Crespo, y el coordinador provincial, Jacobo Medianero, quien ha dicho que esta manifestación "vuelve a mostrar que son muchos los factores que hacen inviable el cementerio nuclear, entre ellos la disconformidad social con el mismo".

"Una movilización que, como ha quedado patente, vuelve a crecer y tiene que ser un elemento clave para que no nos condenen a albergar los residuos nucleares de toda España", ha señalado, para pedir a la ciudadanía "que actúe contra el ATC sin esperar a ver qué sucede en unos u otros procesos judiciales o tramitaciones administrativas que, estando bien, no pueden ser la única oposición al basurero.

Además, Medianero ha recordado los argumentos que, a día de hoy, son más que conocidos por todos, como "la poca idoneidad de los terrenos --cada vez más patentes-- la falta todavía de declaración de impacto ambiental, la posible revisión del POM de la localidad o la proliferación de almacenes individuales que hacen menos necesario una instalación tan costosa como ésta".