Barbara Kolm preside el Instituto Hayek y dirge el Austrian Economics Center, dos de las instituciones liberales más importantes de Europa. Libre Mercado se ha reunido con ella durante la cumbre sobre competencia fiscal organizada por Goethals Consulting en Panamá. Nuestro objetivo era conocer su visión sobre el presente y el futuro del Viejo Continente. La conversación no defraudó.

Kolm entiende que "en Europa se gobierna desde la corrección política y desde el buenismo. El discurso de nuestros políticos ha descartado por completo la importancia de poner en valor el esfuerzo, el emprendimiento… Es cierto que no han sido años fáciles para Europa. Primero la crisis económica, después la crisis de Ucrania, finalmente la crisis migratoria… Pero hay que plantearse hacia qué Europa nos estamos encaminando y qué alternativas ofrecemos".

En su opinión, "Reino Unido ha abierto el debate sobre la competencia fiscal. En vez de la armonización que pretende Bruselas, Londres habla ahora de bajar impuestos para atraer empresas y capitales. De eso se trata, de competir para ser más innovadores, más atractivos, más favorecedores del crecimiento. Por todos esos motivos, me manifiesto a favor del Brexit".

Según Kolm, "la UE sufre un crecimiento cada vez más bajo, con niveles de desempleo muy elevados, estructuras de gasto público que consumen muchos recursos… Y la tendencia demográfica es negativa, ya que apunta a un deterioro de todos estos problemas. Para evitar la inevitable reforma, se habla de armonizar impuestos… pero hay muchos países que, desde dentro o desde las fronteras de la UE, defienden todo lo contrario, desmarcándose de la alianza de impuestos altos que favorecen los burócratas de Bruselas, París y Berlín".

Un caso de estudio que seduce especialmente a nuestra entrevistada es Irlanda. "Merece nuestro aplauso. En el marco de las leyes comunitarias, han sido capaces de aprobar grandes rebajas del Impuesto de Sociedades, hasta llevarlo al 12,5 por ciento. Llevan quince años enfrentándose a la UE para defender su soberanía fiscal y el episodio que estamos viviendo con la denuncia a Apple es un caso más", explica.

Barbara entiende que hay una "persecución de la UE contra Apple", ya que la causa contra la tecnológica "no se ajusta a Derecho". Según la presidente del Instituto Hayek y la directora del Austrian Economics Center, "Irlanda no le brindó a Apple un marco fiscal distinto al que estaba a disposición de cualquier otra empresa que hubiese cumplido los mismos requisitos e hubiese seguido los mismos procedimientos. Y ahora resulta que, aunque Dublín tiene claro que Apple ha respetado sus leyes, Bruselas pretende exigir el pago de 13.000 millones de euros. No es de extrañar que el euroescepticismo empiece a crecer en Irlanda…".

"La armonización fiscal es antieuropea. Históricamente, hemos sido un continente fragmentado y descentralizado en el plano político. Nuestro milagro económico es inseparable del liberalismo. Somos un continente rico porque, desde el siglo XIX hasta hoy, hemos apostado por la economía de mercado y hemos favorecido la competencia entre los distintos países del Viejo Continente. No podemos poner obstáculos a las empresas y los trabajadores que optan por abandonar aquellos países en los que no reciben un tratamiento adecuado. Y, si toda Europa impone un mismo marco fiscal, muchos se irán y los que se queden sufrirán un panorama cada vez peor", denuncia Kolm.