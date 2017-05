El alquiler turístico es hasta un 15% más rentable que el tradicional

El 81% de los arrendatarios que pusieron en alquiler una vivienda turística en el último año a través de Internet considera que este tipo de arrendamiento les compensa más que el residencial o de larga duración, ya que el 66% calcula que obtiene entre un 5% y un 15% más de ingresos que con el alquiler de larga duración.

Así se desprende del estudio El alquiler turístico, un mercado en alza, realizado por el portal inmobiliario fotocasa, que señala que el motivo fundamental por el que les resulta más atractivo es la alta rentabilidad que ofrece este tipo de alquiler, seguido de la rapidez y facilidad con la que se alquilan las viviendas vacacionales y la cada vez mayor demanda que existe en el mercado.

"El mercado del alquiler turístico es un mercado en alza en España, ya que la creciente demanda está convirtiendo a este mercado en una opción muy atractiva. Los propietarios ven mayores posibilidades de ingresos en el alquiler vacacional que en el residencial fundamentalmente debido a la alta rotación de inquilinos y al desembolso que realizan por cortos periodos de tiempo", explica la responsable de Estudios de fotocasa, Beatriz Toribio.

Según los datos de fotocasa, el 74% de los propietarios que en el último año pusieron en alquiler una vivienda turística a través de portales y plataformas de Internet asegura que obtiene más ingresos con el alquiler turístico que con el residencial. Asimismo, un 66% calcula que obtiene entre un 5% y el 15% más; un 16% asegura que los beneficios están entre el 15% y el 20% y un 12% estima que puede llegar a ingresar un 20% más que con el alquiler de larga duración.

Del total de arrendatarios que en el último año ofertaron una vivienda de alquiler turístico, solo un 14% ofertó la vivienda en la que habitualmente reside frente a un 50% que puso una segunda residencia y un 18% que asegura que se trata de un piso o casa que ya tenía en propiedad. El resto o bien se trata de una vivienda que compró como inversión (11%) o de una herencia (5%).

Piso en el centro

El informe muestra que en su mayoría las viviendas que se ofertan como alquiler turístico son pisos (44%) o apartamentos (26%) frente a un 10% que son casas o chalets, áticos (9%), dúplex (4%), estudios (3%), casas adosadas (2%), planta baja (1%) o loft (1%). Respecto a su ubicación, el 47% de los propietarios señala que la vivienda que oferta se ubica en el centro de la ciudad o municipio correspondiente frente a un 29% que están en la playa, un 12% a las afueras, un 6% en la montaña y otro 6% en un barrio o zona de moda.

Los arrendadores que lograron alquilar una vivienda turística a través de Internet en el último año aseguran que los dos factores que más han influido para lograrlo fueron la ubicación y el precio, seguidos en un tercer lugar por el buen estado de la vivienda. Sin embargo, entre quienes no consiguieron arrendarla el precio se ubica como el primer motivo, pero con un peso muy similar al hecho de que esa vivienda no tiene extras y a que no está en la ubicación más idónea.

Nacionalidad y tiempo

Respecto a la nacionalidad de la persona que alquila, un 62% de los propietarios asegura que alquila su vivienda turística fundamentalmente a españoles frente a un 38% que son extranjeros. Esta tendencia se mantiene en casi todas las comunidades autónomas salvo en Cataluña, donde estos porcentajes se dan la vuelta: un 64% son extranjeros frente a un 36% de nacionales.

En cuanto al tiempo por el que se alquilan este tipo de viviendas turísticas, el 55% de los arrendatarios asegura que en el último año arrendó su vivienda por periodos inferiores a los 10 días. En concreto, un 30% asegura que suele alquilarlas por periodos de entre 1 y 6 días y un 25% por entre una semana y 10 días frente a un 10% que lo hace habitualmente por dos semanas, un 8% que lo hace entre 3 semanas y un mes, un 7% que lo hace por entre 1 y 2 meses y un 19% que normalmente lo alquila por más de dos meses.

El estudio de fotocasa también analiza las razones por las que muchos propietarios no se decantan por arrendar un piso o casa por cortos periodos de tiempo. Entre quienes no optaron por esta modalidad de alquiler en el último año, el 81% no lo hace porque prefiere el alquiler de larga duración, ya que considera que exige menos tiempo y dedicación (48%) y es más seguro (43%). Un 23% considera que es más rentable, un 22% opta por él porque no quiere problemas con sus vecinos y un 11% por miedo a Hacienda.

Estos motivos se repiten entre quienes consideran que el alquiler de larga duración compensa más que el turístico (19%). De estos, un 53% considera que este tipo de alquiler exige mucho tiempo y dedicación (53%) y que el alquiler residencial es más seguro y estable (40%). Pero en tercer lugar aparecen las dificultades de obtener la licencia de vivienda turística y el resto de trámites legales (28%). En cambio, el factor económico es el que pesa menos: tan solo un 18% de los encuestados señala que compensa más el alquiler residencial porque es más rentable económicamente.