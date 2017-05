Los consejos para okupar una vivienda que han hecho dimitir a una concejala del PSOE en Cádiz

Escándalo en Cádiz. Ha salido a la luz una grabación en la que una concejala del PSOE de San Fernando alecciona a una familia sin recursos para okupar una vivienda de un banco. La promotora de esta forma de atentar contra la propiedad privada es Ana Lorenzo, concejala de Inclusión y Políticas Sociales, y sus recomendaciones fueron grabadas por la propia familia afectada, una pareja y tres hijos.

La pareja, que actualmente está separada, decidió grabar a la concejala debido a que, ante un desahucio inminente, Lorenzo les prometió una vivienda social para ellos y sus tres hijos, pero la casa nunca llegó. En una conversación de casi una hora, la socialista afirma que "yo le digo a la gente que antes de quedarse en la calle... no comparto que haya 200.000 viviendas vacías de entidades bancarias con el dinero que tienen. Yo lo que pasa es que no debo de deciros esto. Yo os digo una vivienda ahora mismo que está vacía, que es de Unicaja". La concejala llega a proporcionarles incluso la dirección de dicha vivienda.

Como puede escucharse en este extracto de la conversación que reproduce Espejo Público, la concejala les explica a estas personas cómo conseguir suministro de luz y agua utilizando argucias legales. "Yo me he hecho una experta en esto, pero yo no os he contado nada", afirma.

Ana Lorenzo dimite

Toñi y Alejandro han seguido el consejo de Lorenzo y han okupado una vivienda propiedad de una entidad financiera, aunque aseguran que no es la que les recomendó Lorenzo. Las grabaciones obligaron a la concejala a pedir perdón, aunque se justificó aludiendo que actuó "más con el corazón que con la cabeza".

Después de varios días de polémica, en los que el PP pedía su cese y la secretaria provincial del PSOE en Cádiz, Irene García, respaldaba a su compañera de partido, Ana Lorenzo ha presentado este jueves su dimisión.