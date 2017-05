Ángel Acebes rompe su silencio: "Mi único patrimonio es mi honorabilidad"

Para Ángel Acebes, su procesamiento por la salida a Bolsa de Bankia no tiene explicación. Y por eso rompe su silencio, en declaraciones a este diario, y anuncia que recurrirá. "Mi único patrimonio es mi honorabilidad y mi decencia", sentenció el que fuera ministro del Interior y secretario general del PP.

Su versión de los hechos es la siguiente. "Son datos, no valoraciones", no se cansó de repetir. La salida de la entidad a Bolsa, cuando Rodrigo Rato "toca la campana", se produjo el 20 de julio de 2011 y él fue nombrado consejero de Bankia unos pocos días después, exactamente el 27 de julio. Es decir, Bankia llevaba ya siete días cotizando. "No intervine en el proceso de integración, ni en la salida a Bolsa, ni en la oferta pública, ni en la liquidación, ni era firmante del folleto de la OPV, ni era consejero cuando se cumplió el plazo para emitir el informe de auditoría, ni cuando se depositaron las cuentas en la CNMV", subrayó el exministro.

"No tuve nada que ver. No pude intervenir porque no era consejero", zanjó Acebes, que puso un ejemplo de por qué, en su opinión, es incomprensible la decisión tomada por el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. Según explicó, hay "cuatro consejeros", entre ellos Virgilio Zapatero, que sí firmaron la salida Bolsa de Bankia pero el juez rechazó su imputación argumentando que entraron en la entidad tan sólo 20 días antes de los hechos y las presuntas irregularidades ya se habrían cometido.

Acebes solo fue consejero de Bankia seis meses, antes de dar el salto a otra entidad, según su relato. "Esto no es culpa de los periodistas" que le llevan a los titulares "porque es el más conocido" junto a Rato. Si bien, "hay un menoscabo para mi imagen pública" ya que "lo he podido hacer mejor o peor –durante mi vida política– pero mi único patrimonio es mi honorabilidad y mi decencia", destacó.