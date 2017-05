Pat Dorsey es una auténtica estrella en el mundo de la inversión. Conocido como el gurú de las ventajas competitivas, ha expuesto sus ideas en El pequeño libro que genera riqueza, un clásico publicado en nuestro país por Ediciones Deusto. Su trayectoria profesional le llevó a dirigir el departamento de análisis de Morningstar, donde empezó con una decena de empleados y terminó con más de un centenar. En la actualidad, dirige Dorsey Asset Management, donde concentra su cartera en 10-15 empresas repartidas por medio mundo.

En su anterior visita a España, Pat Dorsey selló su entrada en el consejo asesor de Magallanes Value Investors. Este 2017, la gestora de Iván Martín contó con Dorsey como uno de los participantes de su II Conferencia de Inversores. Durante su intervención, este especialista en encontrar 'fosos económicos' desgranó las claves de su estrategia de inversión.

Según Dorsey, "el capitalismo funciona, pues los emprendedores detectan qué sectores ofrecen más rendimientos y acuden a ellos en busca de obtener una parte de ese pastel creciente. No obstante, eso significa que los márgenes de esos negocios pueden ir reduciéndose a lo largo del tiempo: aparecen nuevos competidores, se dispara la innovación en el mercado y defender la posición conseguida se vuelve cada vez más complejo".

En consecuencia, el estadounidense defendió la importancia de "encontrar ese pequeño número de empresas que rompe esa tendencia y logra batir esa lógica de forma continuada. Es el caso de Nestlé, Disney, SAP, Nike, Visa… y también es el caso de empresas españolas como Inditex o Amadeus. En mi opinión, esas son las firmas en las que debemos fijarnos, porque esas son las compañías que son capaces de crear una ventaja competitiva estructural, que actúa como el foso de un castillo, alejando a los posibles invasores".

De acuerdo con Dorsey, "hay tres características comunes en esos 'fosos económicos' que debemos buscar, no hay que obsesionarse por tener el producto más innovador, la tecnología más rompedora o el mercado más grande. Lo que hoy es innovador mañana está obsoleto. La tecnología que rompe moldes hoy puede evaporarse con rapidez. El tamaño de mercado no es tan importante como la cuota relativa que maneja cada empresa".

Una de las claves de asegurar un 'foso económico' es la posibilidad que brinda a la hora de "marcar la pauta en lo tocante al precio. Una empresa que no puede subir precios con cierta comodidad no tiene esa ventaja competitiva estructural que estamos buscando". Dorsey apuntó que los fosos "crean valor, ya que permiten que las empresas reinviertan su capital y salgan adelante cuando las cosas se pongan más difíciles. Puede que estas ventajas no sean significativas para quien busca el beneficio a corto plazo, pero son muy positivas para el inversor que quiere maximizar su ahorro a largo plazo".