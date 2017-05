El Pleno del Congreso debate este martes un nuevo subsidio agrario propuesto por Unidos Podemos, resultante de unificar el actual subsidio y la renta agraria, la cual piden derogar, y cuyo acceso ya no estaría limitado a la acreditación de jornadas trabajadas, conocidas como las peonadas.

Según reza la iniciativa que firma el diputado Diego Cañamero, del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) de Juan Manuel Sánchez Gordillo, este requisito de las peonadas "sólo sirve para que los empresarios tengan el poder de decidir quién cobra este subsidio y quién no", y que incluso lleva a que los jornaleros se vean "obligados a comprar estos jornales" para acceder a la paga de 426 euros durante seis meses, "una humillación para el trabajador".

Por ello, en el texto recogido por Europa Press proponen un nuevo Subsidio Especial Agrario para los trabajadores del campo de Andalucía y Extremadura que permita evitar "el fraude con la compra de peonadas e incentive el trabajo, de manera que el subsidio para las personas menores de 52 años tenga una duración de 180 días y tenga un valor del 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para las personas que hayan realizado entre cero y nueve peonadas. Por cada tramo de diez peonadas se incrementaría un 1,5% hasta alcanzar el 100% del salario mínimo.

Incluir jornadas en el extranjero

Para aquellos trabajadores mayores de 52 años, Unidos Podemos propone que la percepción del subsidio alcance los 360 días, siempre que hayan cobrado subsidio anterior tres veces en cinco años y hayan cotizado en el Sistema especial de Trabajadores Agrarios, en el que la formación quiere que todos los trabajadores se integren. En caso de no cumplir con estos requisitos, percibiría un subsidio por un período de 300 días, hasta reunirlos o cumplir 60 años, momento en el que pasaría a percibir el subsidio por 360 días. Para estimular el trabajo en este sector poblacional, también se incrementaría la cuantía de la prestación al mismo ritmo que en el caso anterior.

Asimismo, Podemos propone otras medidas en su iniciativa como que el impago de dos cuotas consecutivas de las cotizaciones al Sistema Especial de Trabajadores Agrarios pueda dar lugar a la baja en el Sistema especial Agrario, que las jornadas trabajadas en el extranjero y las realizadas en el PER (Plan de Empleo Rural) sirva para obtener el alta en el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios y entren en el cómputo de jornadas, y que tanto los menores de 52 años como los mayores que no cobren los 360 días tengan prioridad para trabajar en el PER.

Ya se rechazó una iniciativa similar

La modificación del régimen de ayudas a los trabajadores del campo de Andalucía y Extremadura ya fue debatida en otra iniciativa similar, presentada también por Cañamero, aunque en esta ocasión en la Comisión de Empleo y Seguridad Social celebrada el pasado mes de noviembre de 2016. En aquella ocasión, Cañamero se encontró con la oposición de casi todos los grupos y sólo recabó el apoyo de Esquerra Republicana. El PP votó en contra y PSOE, Ciudadanos, PNV y el PDeCAT decidieron abstenerse.