El líder de Podemos en Baleares, Alberto Jarabo, se ha visto inmerso en una nueva polémica en los últimos días. Tal y como cuentan El Mundo y el Diario de Mallorca, el líder regional del partido morado no presentó una declaración complementaria por el realquiler a turistas de una vivienda en Son Serra de Marina hasta que Hacienda se lo requirió, lo que no ocurrió hasta 2016. Por ello, tampoco constaban en el Parlamento balear los ingresos que obtuvo por esta actividad, dado que no figuraban en sus declaraciones del IRPF correspondientes a 2013 y 2014.

Según consta en esa declaración complementaria a Hacienda, el alquiler de la citada vivienda le supuso unos ingresos de 7.485 euros. Tal y como explica El Mundo, el propio Jarabo lo admitió este martes al término de la sesión parlamentaria después de registrar a última hora de la mañana del lunes un documento que así lo acredita.

Preguntado por cuándo lo hubiera hecho si no llega a ser advertido por la Agencia Tributaria, acabó diciendo que "los ingresos están declarados, eso es lo que realmente importa".

El líder de Podemos se intentó justificar diciendo que en 2013 tuvo una caída en sus ingresos y acordó con los propietarios del piso de Son Serra de Marina la posibilidad de realquilarlo a turistas en los meses de verano para que esos ingresos le ayudaran a pagar el alquiler anual.

Cabe destacar que desde Podemos han criticado duramente el alquiler turístico. En su caso sería más grave ya que se trata de un realquiler, ya que la vivienda no era de su propiedad. Desde su grupo parlamentario han pedido "medidas contundentes" para frenar esta actividad y "limitar al máximo el número de plazas" para paliar la "saturación turística".