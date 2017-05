La Ley de Segunda Oportunidad, una "escapatoria al deudor para recuperar su vida"

La Ley de Segunda Oportunidad aprobada por el Gobierno ha cumplido dos años, y todavía son muchos los afectados que desconocen cuáles son sus efectos. Esta normativa permite que una persona física o jurídica pueda salir adelante a pesar de tener sobre sus espaldas una deuda importante y difícil de asumir. Como su propio nombre indica esta ley, también conocida como beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, perdona las deudas particular, autónomo o empresario que no puede asumir el pago.

"El fracaso es el primer paso hacia el éxito". Ese es el principio fundamental para entender el cambio de paradigma que se ha producido en España con este cambio legislativo. El duro golpe de sufrir un fracaso económico, ya sea empresarial o personal, ya no será una losa que los españoles tengan que llevar de por vida, sino una oportunidad para empezar de cero.

Para profundizar en todas las claves del asunto, el grupo Libertad Digital ha convocado este jueves una nueva edición de Diálogos en Libertad bajo el título "El concurso de acreedores y la Ley de Segunda Oportunidad" a cargo de los ponentes Julián Ramírez Ortúzar, socio de Go Legal Solutions, y Alberto Leonardo, socio de LBS Abogados. Estos dos grandes expertos en la materia conducen desde sus respectivos despachos casos de éxito entre particulares y pequeñas empresas. En la mesa de debate también ha participado el redactor de Libre Mercado, Domingo Soriano, y ha estado moderado por el también redactor de Libertad Digital, Luis Fernando Quintero, también han participado.

El principal problema: el desconocimiento

Durante el encuentro, los expertos han coincidido en que el principal problema de esta ley su desconocimiento, ya que muchos emprendedores, autónomos o particulares no saben que pueden acogerse a esta herramienta. "La gente no conoce que cuando te encuentras en una situación de insolvencia hay una solución, aunque no puedas pagar las deudas", ha señalado Julián Ramírez Ortúzar. Hasta ahora, si eras una persona física "te quedabas con esa losa de por vida", ha añadido el socio de Go Legal Solutions. Desde su aprobación, esa deuda se puede condonar "si son deudores que actúan de buena fe".

Alberto Leonardo, socio de LBS Abogados y también experto en esta ley ha celebrado su llegada a España porque, según ha dicho, "con sus claros y sus oscuros permite a particulares y empresas poder librarse de una losa importante. Les viene a dejar una línea escapatoria para que puedan recuperar su vida".

Domingo Soriano ha señalado que "ha habido un cambio de filosofía con una ley, que hace mucho tiempo empezaron a asumir los países anglosajones. Permite que una persona vea la luz". A pesar de los beneficios, el periodista ha considerado que el proceso "todavía debería ser más rápido, más ágil y más sencillo".

En este sentido, Julián Ramírez Ortúzar ha aclarado que acogerse a la Segunda Oportunidad "aunque pueda parecer lento, es más rápido que solicitar el concurso de acreedores" porque hay plazos establecidos por ley. "Con suerte, puedes hacerlo en un año", asegura. "Hemos visto concursos que duran hasta 7 años e incluso 10", ha apuntado Alberto Leonardo antes de recordar que el proceso de la Ley de Segunda Oportunidad no deja de ser un proceso que puede percibirse como un "víacrucis" pero que en muchas ocasiones termina siendo mucho más ventajoso e interesante que cualquier otra alternativa.

Hacer borrón y cuenta nueva

No hay que olvidar que esta normativa te permite hacer borrón y cuenta nueva en muchos aspectos, como salir de la Asnef y de otros ficheros de morosos, lo que te permite desde volver a solicitar más financiación a contratar una línea telefónica. Así, en una situación en la que los créditos asfixian al deudor, esta es la solución más eficiente.

"No hay otra alternativa. La única es quedarte con una deuda eterna y usar la técnica de la avestruz a ver si pasa el peligro. Pero eso es condenar a la gente a vivir toda la vida en negro, con tus salarios embargados al mínimo. Si tengo una devolución de Hacienda, me la van a quitar, si tengo una herencia, también" señala el socio de LBS Abogados. El experto recomienda que "lo mejor es afrontarlo cuando antes porque la ley te va a obligar a liquidar tus activos y la vivienda, si es en propiedad, la vas a perder igual. Una vez liquidados, si sigue habiendo deuda, entonces puede ser exonerada", ha añadido.

Por otro lado, ambos han recordado que esta ley todavía puede cambiar en el futuro ya que en Bruselas se discute la directiva sobre la Ley de Segunda Oportunidad que los países tendrán que transponer dentro de unos años. En cualquier caso, creen que entre los ámbitos de mejor que esto facilita, creen que habría que arreglar, por ejemplo, que la ley deje fuera a los avalistas o fiadores, que en algunos casos son personas cercanas al deudor o prestamistas. También, consideran que ralentiza el proceso la obligación de tener que iniciar un acuerdo extrajudicial de pago como mera formalidad, antes de pedir el beneficio. Pero quizá el principal problema es que la normativa no permite a los afectados negociar quitas de sus deudas con Hacienda o la Seguridad Social, que suelen ser las de mayor peso en el caso de los empresarios, aunque una anécdota generalmente menor en el caso de los particulares, tal y como apuntaba Julián Ramírez de Go Legal Solutions. Un motivo que dificulta en la práctica que autónomos o emprendedores mantengan sus negocios.

Los expertos han concluido el encuentro con la idea de que la Ley de Segunda Oportunidad supone un incentivo a que los españoles se lancen a emprender su propio proyecto empresarial debido a que les garantiza un Plan B. "Tiene un efecto en el ánimo de los deudores con mentalidad de empresarios", ha declarado Julián Ramírez. "En España emprendedores no nos sobran, son los que crean el trabajo", ha añadido Alberto Leonardo.

Despachos especializados

Tanto Go Legal Solutions como LBS Abogados son dos despachos que están especializados en la ley concursal y el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, es decir, la Ley de Segunda Oportunidad. En su día a día asesoran a clientes afectados por importantes montantes de deuda que no les dejan avanzar en sus vidas. Como expertos que son han aportado información, formación y soluciones para que esta herramienta jurídica que lleva dos años de vigencia en España llegue cada vez a más personas que, todavía hoy, no la conocen.