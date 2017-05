El cobro simultáneo de dos pensiones públicas podría llegar a su fin

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, afirmó el jueves que hay 1,1 millones de pensionistas en España que cobran más de una pensión pública, una situación que, según ha dicho, "hay que analizar y a la que el sistema debe prestar atención".

En la actualidad, el sistema permite la percepción de más de una pensión con independencia de las rentas y la situación del beneficiario. La mayoría de casos corresponde a la compatibilidad entre la pensión de jubilación y de viudedad, cuyo único límite es que la suma de ambas no supere la cuantía máxima de la prestación, fijada por ley en 2.573 euros. Esta situación contrasta con la de otros países europeos, donde el cobro simultáneo de más de una pensión depende del nivel de renta y del patrimonio del beneficiario, al tiempo que no son vitalicias, como en el caso de España. Hasta el momento, una de las ideas que barajaba el Gobierno es sufragar con impuestos las pensiones de viudedad y orfandad, en lugar de con cotizaciones, cuya cuantía anual ronda los 24.000 millones de euros al año, pero ahora también dejar caer la opción de limitar la citada compatibilidad entre varios cobros.

Durante su comparecencia en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Senado, Burgos ha señalado que, para superar el déficit del sistema, lo primero es recuperar el nivel de afiliación (hasta ahora se ha recuperado el 60% del empleo destruido en la crisis) y dar cobertura a las 600.000 nuevas pensiones que se han ido generando en los últimos años y cuyo importe es, de media, "más alto" que las pensiones que salen del sistema.

En concreto, el secretario de Estado ha puesto de relieve que la pensión media entre mayo de 2016 y mayo de 2017 ha crecido casi un 2%. Además, ha apuntado que la pensión media total del sistema entre 2007 y 2016 ha aumentado un 16,5% real y un 36% nominal. "El aumento de la pensión media es de casi diez veces el incremento del PIB", ha afirmado Burgos, tras insistir en que este crecimiento habla "del esfuerzo enorme que supone mantener el sistema de pensiones y de la necesidad de que los recursos crezcan para que se dé satisfacción a las demandas de los ciudadanos".

Recaudación histórica por encima del 6%

Burgos ha recalcado que espera que se registre una recaudación de ingresos histórica gracias a la generación de empleo. De hecho, ha señalado que se van a superar los ingresos de recaudación registrados en 2008 y que el dato estará por encima del 6%.

Concretamente, las cuotas procedentes de la Seguridad Social crecerán el 6,68% sobre la previsión de liquidación de 2016. A esto contribuirá el mayor nivel de empleo, que aportará más de 2,5 puntos de aumento, las bases de cotización de ocupados con otros 1,5 puntos, la elevación de la base máxima en un 8% y de la mínima en un 3%, y la conversión de reducciones en bonificaciones, con una contribución del 1,8%.

Asimismo, ha remarcado que el aumento de los ingresos por cotizaciones gracias a una "senda sostenida de crecimiento y creación de empleo", de forma que pasarán a representar el 76,3% del sistema, desde el 74,73% desde la previsión de liquidación de 2016. Burgos ha destacado quesiempre que los ingresos superen a los gastos, el sistema podría asumir "perfectamente" incrementos del gasto previstos superiores al 3%.

"El Gobierno no va a desatender nunca su responsabilidad con el sistema de pensiones", ha dejado claro Burgos, tras insistir en que si se sigue cumpliendo con el déficit, el sistema de Seguridad Social "no tendrá ningún problema en cumplir con sus responsabilidades". Así, Burgos ha recalcado que "todavía queda mucho camino por hacer" hasta que se tenga cobertura suficiente para las nuevas pensiones. "No nos basta con llegar a la situación de 2007, hay que llegar a esta situación y dar cobertura a las nuevas pensiones", ha agregado.

El secretario de Estado ha apuntado que desde 2011 los ingresos por cotizaciones no son suficientes para cubrir las pensiones contributivas y ha señalado que pese a la necesidad de todo el Estado de cerrar la brecha del déficit público, estos esfuerzos no se han hecho "a costa de la Seguridad Social".