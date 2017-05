Así es el gurú económico de Pedro Sánchez, defensor de la coalición con Podemos

Pedro Sánchez llegó a la secretaría general de Ferraz con Jordi Sevilla como gurú de cabecera para asuntos económicos. El ex ministro de Administraciones Públicas ha publicado recientemente un exitoso libro en el que reconoce que, a lo largo de su colaboración con Sánchez, se encontró con un partido dividido y marcado por "enconamientos personales, desconfianza e incomunicación". Decepcionado con este clima, Sevilla decidió abandonar la política y volver al sector privado.

Mientras tanto, Sánchez daba un paso atrás como secretario general pero "calentaba" unas primarias que, en última instancia, le han permitido volver a Ferraz con el 50 por ciento del voto de los militantes. Menos de un año después del Congreso Federal en el que su liderazgo fue descarrilado, Sánchez aparece de nuevo como la cara del PSOE, a pesar de los malos resultados electorales que cosechó en 2015 y 2016.

Esta vez, su asesor económico de cabecera será Manuel Escudero, que hace ahora diecisiete años coordinó el Programa 2000 con el que Josep Borrell quería liderar el partido del puño y la rosa. Desde entonces, ha mantenido una trayectoria discreta en el plano político pero más intensa en el ámbito privado. De 2010 a 2014 fue director de la escuela de negocios de la Universidad de Deusto. Además, es asesor de un proyecto de la ONU (el llamado Pacto Mundial).

La vena política de Escudero "reapareció" en 2014, cuando publicó una tribuna en el diario Público titulada "Un apoyo a la propuesta económica de Podemos". Este doctor en Economía por la London School of Economics afirmaba lo siguiente en dicho artículo:

"Podemos ha tenido el mérito de decir que las clases medias soportan una desigualdad creciente y que la política tal y como se ha practicado hasta ahora no tiene recorrido. Alguien podrá decir que esto ya se había dicho antes, pero Podemos ha sido quien ha puesto estas rotundas ideas encima de la mesa y quien ha logrado que se oigan alto y claro"

"El primer esbozo estratégico del programa económico de Podemos ha sido realizado por Vicenç Navarro y Juan Torres. Es inútil que ambos coautores hayan dicho que no es un programa sino una aproximación: muchos han echado mano a la calculadora para intentar reventarlo. Encuentro injustas las críticas interesadas que han recibido (…). La desigualdad es el tema central en la agenda política española y quien no lo considere así desde el centro-izquierda o la izquierda no está conectando con la realidad diaria de la mayoría ciudadana (…). La propuesta se dirige a reequilibrar, limitándolo, el poder económico privado. Y en esto también acierta. El aumento de la desigualdad no ha llovido del cielo. Tampoco ha sido solamente causado por la crudeza de la crisis. La causa de fondo es que el mercado ha ido incrementando su poder frente al bien común, y la ideología económica neoliberal ha permitido hacer pasar por normal una noción de la libre empresa tan excesiva que ni tiene justificación ni siquiera tradición histórica más allá de los años 80 del siglo pasado" "Hay miles de ejemplos cotidianos en nuestro país de esa alianza pública para favorecer los grandes intereses privados y de los efectos de inequidad que este sesgo produce sobre la mayoría. Un ejemplo: el trato que se les está dando a las inversiones de las grandes fortunas individuales a través de SICAV, con respecto a las que ni siquiera se ha determinado el plazo en el que deberán tributar por el modesto 1% de impuestos sobre sus rendimientos del que gozan. Otro ejemplo: pasados tres meses desde el inicio del descenso internacional del precio del petróleo aún no se ha actuado para que beneficie a los ciudadanos que repostamos en las gasolineras" "Lo que no se puede negar es que la propuesta realizada por Vicenç Navarro y Juan Torres es consistente con el discurso que Podemos ha situado en el centro de la agenda política española, y comienza a poner letra a la música de las grandes verdades que ha lanzado, – verdades que nadie en el centro izquierda o en la izquierda debería despreciar a la ligera por despecho, arrogancia o afán de competir"

Fichaje por Pedro Sánchez

Escudero volvió a entrar en juego en 2016, esta de vez de forma más directa. Con el PSOE partido en dos, tomó partido por Pedro Sánchez de cara a las primarias que acaban de celebrarse. Según declaró a Expansión, el nuevo gurú económico de Ferraz apuesta por "tomar una cierta distancia crítica con respecto a la evolución de la socialdemocracia y también en relación algunos errores del socialismo español. El capitalismo financiero de ahora no tiene nada que ver con el de los años 60. Queremos poner bridas al capitalismo, porque si no se nos va de las manos". Más que pensar en una alianza con Podemos, Escudero apostó en dicha entrevista por conformar "una alianza fuerte con los sindicatos, para abordar con ellos la situación de los falsos autónomos, los falsos becarios, elevar el salario mínimo a 1.000 euros, cambiar el modelo salarial…". También abogó por "conjurar la concentración bancaria en España" y defendió "una banca pública y una banca cooperativa y social".

Charlando con El siglo de Europa, señaló que "en una situación en la que ya no hay bipartidismo, sino una pluralidad de partidos, hay un espacio autónomo que tenemos que recuperar y reconstruir. Somos partidarios del respeto mutuo con Podemos. Eso no significa mimetización. Pero, en la situación actual, ¿cómo podemos salvar Europa si no es con una coalición progresista de este tipo? (...) La coalición entre conservadores y socialdemócratas no ha servido para nada, ha llevado a Europa a una situación casi terminal".

Por último, en un evento celebrado en Barcelona y reseñado por Crónica Global, el nuevo gurú de referencia de Sánchez declaró que "el gran error de Europa han sido las políticas de austeridad" y apostó por aumentar la progresividad del sistema fiscal, "gravando la riqueza y el patrimonio" con el objetivo de "quebrar el actual modelo salarial" y "derogar la reforma laboral". Escudero añadió que "este capitalismo neoliberal, que empezó hace treinta años, pretendía quebrar el poder organizado de los trabajadores. La consecuencia es lo que tenemos ahora, con los sueldos a la baja".