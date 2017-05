Valderrama 2: la urbanización de "los millennials de clase alta"

La firma británica Zagaleta prepara el terrero para levantar una urbanización de lujo "para millennials" en Cádiz. Esta compañía ha puesto en su punto de mira a los hijos de los multimillonarios nacidos, aproximadamente, entre 1981 y 1995.

El refugio de estos afortunados se llamará Valderrama 2. Los terrenos están ubicados en el término municipal de Castellar. Zagaleta adquirió en enero de 2016 por 40 millones de euros el Grupo Valderrama, dueño del campo de golf Valderrama de Sotogrande (Cádiz) y de este suelo de 220 hectáreas en el que piensa instalar una urbanización con 200 viviendas de entre 2.000 y 3.000 m². El precio de las casas, con un rango que va desde los 3 a los 5 millones de euros, no es apto para todos los bolsillos.

Ignacio Pérez, director de desarrollo de negocio de La Zagaleta, ha asegurado que están "trabajando en la transformación de nuestro modelo de negocio para adaptarnos a los millennials de clase alta. Incorporaremos las últimas demandas en construcción, sostenibilidad y domótica" de esta generación de consumidores.

El proyecto prevé también la construcción de un hotel de unas 100 habitaciones, "para el que barajan como candidatas cuatro o cinco cadenas de gran lujo". En total, supondrá una inversión de más de 200 millones de euros en los próximos 10 años.

La 'hija' de La Zagaleta

El desarrollo residencial de Valderrama 2 se inspirará "en la filosofía y valores determinados por el modelo de negocio inmobiliario, financiero y de servicios" que ha desarrollado Zagaleta en una urbanización de Benahavís (Málaga) que lleva su mismo nombre.

Este complejo residencial está considerado como uno de los más seguros de Europa y también destaca por la máxima discreción de sus propietarios. Y es que contar con una cuenta abultada no es el único requisito para adquirir una de sus casas, cuya horquilla de precio va desde los 5 a los 25 millones de euros. También, se exige que los futuros propietarios no sean personajes públicos, una auditoría de sus finanzas y que el coste de la vivienda no suponga más de un 10% de su fortuna. El principal motivo por el que pretenden que Valderrama 2 esté triunfe entre los descendientes de los propietarios de La Zagaleta "es el tamaño de las viviendas y los precios" más ajustados.

Vista general de La Zagaleta

Creada en 1991, la urbanización La Zagaleta se localiza en un entorno de 900 hectáreas. Sus más de 230 casas con una superficie total que va desde los 3.000 a los 10.000 m² están rodeadas de vegetación, con vistas al Mediterráneo, África, Gibraltar, lagos y dos campos de golf.

Dentro de la Zagaleta hay carreteras, y numerosos servicios, como el centro ecuestre con 23 establos y 4 pistas disponibles para adultos y niños, canchas de tenis, helipuerto… Además, 120 profesionales plurilingües ofrecen un servicio de atención personalizada 24 horas (organización de actividades de ocio, conductores privados, lavandería, servicio doméstico de limpieza y mantenimiento de la casa, canguros…). En el ámbito de la seguridad posee un circuito cerrado de vigilancia, puertas de seguridad y patrullas.

Una vivienda de La Zagaleta

Sus huéspedes son altos directivos o profesionales de éxito que buscan un sitio exclusivo con un perfil de baja o nula exposición. Provienen de Reino unido (30%), Alemania (30%), Suiza, Dinamarca y norte de Europa (30%), y un 10% que se reparte entre españoles, árabes y otras nacionalidades.