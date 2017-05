La aerolínea Norwegian deja en ridículo a Puigdemont: "Es una manipulación de manual"

Los argumentos del presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, para justificar el desafío secesionista catalán no tienen límites. La última polémica se ha generado cuando Puigdemont ha intentado utilizar a la aerolínea low cost escandinava Norwegian para reafirmarse en el supuesto maltrato que sufre Cataluña por parte del Estado español.

Todo comenzó cuando el diario Ara publicaba una información asegurando que Norwegian no podía volar de Barcelona a Tokio porque se lo prohíbe el Gobierno. El diario catalán aseguraba que "Norwegian volaría mañana mismo entre Barcelona y Tokio si no fuera por el veto del Estado". Puigdemont compartía esa información en Twitter aludiendo a la ley de desconexión y asegurando que "el Estado está desconectando de Cataluña y no gobierna para todos. Ni votar ni volar".

La respuesta de Norwegian no se hizo esperar, pero cual fue la sorpresa del presidente de la Generalidad cuando llegó para darle un tremendo zasca.

"Desautorizamos lo escrito por el diario Ara a cerca de una posible ruta BCN-Tokio. Se trata de un caso de manipulación informativa de manual", desmentía la aerolínea. Norwegian seguía dando explicaciones.

@Norwegian_ES No us hi podríeu esplaiar? — Gargotaire 🥚 (@Gargotejant) May 23, 2017

Ara habría obtenido esta información tras una rueda de prensa del consejero delegado de la aerolínea escandinava, Bjørn Kjos, en la que nunca pronunció la palabra "Estado", según Norwegian. Ante las reacciones en Twitter y las explicaciones de la empresa, el jefe de economía del diario catalán habría matizado que la traba burocrática a la que se refería Kjos es el tratado firmado entre España y Rusia, un hecho que nada tiene que ver con la intención de perjudicar a Cataluña.