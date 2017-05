Ada Colau coloca a Barcelona en el ranking mundial de ‘turismofobia'

A pesar de que en algunas ocasiones son la principal fuente de ingresos en países y ciudades de todo el mundo, los turistas no siempre son bien recibidos. Según ha publicado el periódico británico The Independent, muchos lugares del mundo "odian a los turistas", y, entre ellos, destaca Barcelona, que cerró 2016 superando los 75 millones de turistas, Venecia o Amsterdam. La lista está formada por 8 lugares con una cosa en común: en todos ellos se han adoptado medidas y prohibiciones a lo largo del último año que perjudican al turismo.

Barcelona, España

Desde que Ada Colau llegara a la alcaldía de Barcelona en el año 2015, las medidas en contra del turista se han sucedido una tras otra. Congelaciones de licencias para hoteles y alquileres, además de importantes multas contra empresas de alquiler a corto plazo, como Airbnb, son algunas de las más notorias. Pero la cosa no se va a quedar ahí, ya que su intención es introducir nuevos impuestos y limitar el número de turistas.

Islas Koh Khai ,Tailandia

Aunque Tailandia es un país que, en general, trata muy bien al turista, algunas zonas, como las islas Koh Khai, han decido prohibir las visitas a determinadas islas por riesgo ambiental desde mayo del año pasado. Según el Departamento de Recursos Marinos y Costeros del país, un 80% de los arrecifes han sido degradados a causa de las visitas de los turistas.

Bután

Este país asiático, que limita con la India y China, ha decidido preservar el paisaje natural y su cultura y aplicar la política de "alto valor, bajo impacto turístico". Por ello, la tasa de visado para los visitantes es de casi 200 dólares por día.

Ámsterdam, Holanda

Frans van der Avert, presidente ejecutivo del Marketing de Ámsterdam, lamentó en el Foro Mundial de Turismo que "muchas pequeñas ciudades históricas de Europa están siendo destruidas por el turismo". "No queremos tener más gente y no vamos a gastar ni 1 euro en promocionar Ámsterdam. Queremos aumentar la calidad de los visitantes y que estén interesados en la ciudad no es salir de fiesta", añadía.

Aguas termales en Japón

Visitar las onsen japonesas -termas naturales comunitarias- es una actividad casi obligada y muy extendida entre los turistas. Sin embargo, la gran afluencia de visitantes está llevando a importantes choques culturales. Son muchos los turistas que llevan tatuajes en su piel, una práctica que no está bien vista en la cultura nipona, ya que se asocia a la mafia de crimen organizado. Según la Agencia de Turismo de Japón, más de la mitad de los visitantes de las termas llevan tatuajes y es necesario que los tapen antes de entrar al recinto.

Santorini, Grecia

El puerto de Santorini recibía hasta 10.000 turistas al día provenientes de los cruceros. El Gobierno griego ha decidido limitar la llegada de turistas a 8.000. Esta medida entrará en vigor completamente el próximo verano.

Cinque Terre, Italia

En el año 2015, Cinque Terre fue visitado por 2,5 millones de personas. Esta bonita región italiana es una de las más visitadas y, por ello, las autoridades han decidido limitar el número de turistas a través de un sistema de venta de entradas.

Arlington, Texas

En el año 2015, la empresa Stratos Jets realizó un estudio para determinar qué lugares eran menos amigables con los turistas a través de 37.000 tweets con etiquetas geográficas. Aunque no hay datos científicos, Arlington resultó ser la ciudad menos amigable de todo Estados Unidos, seguida de Nueva York y Las Vegas.