José Carlos Díez, de fracaso en fracaso: enfrentado con Pedro, derrotado con Susana

No le van bien las cosas al economista José Carlos Díez, al menos en lo tocante a su relación con el PSOE. A lo largo de los dos últimos dos años, su relación con Pedro Sánchez ha pasado del acercamiento al enfrentamiento, mientras que su apuesta por Susana Díaz le ha dejado en fuera de juego, a raíz de la derrota que acaba de sufrir la dirigente andaluza en las primarias de su partido.

De hecho, tanto es así que ha puesto fin este lunes a su colaboración con el PSOE como coordinador de la parte económica del nuevo proyecto político -Ponencia Marco- que la formación debe aprobar en el 39 Congreso Federal del 16 al 18 de junio. Ni él ni el diputado Eduardo Madina, quienes redactaron la propuesta de Ponencia Marco por encargo de la Gestora, defenderá este programa en el Congreso, debido a que el nuevo secretario general del partido, Pedro Sánchez, ha presentado enmiendas que modifican sustancialmente el documento y que se basan en el programa con el que se presentó a las primarias, y que coordinaron el economista Manuel Escudero y el sociólogo José Félix Tezanos.

Hubo un tiempo en que Díez gozaba de buena prensa en Ferraz. Desde 2011, Pedro Sánchez comentaba elogiosamente sus artículos en Twitter, pero el autoproclamado "economista observador" no parecía hacerle mucho caso. El salto a la fama de Sánchez lo cambió todo. Tras varios años ignorando sus mensajes, Díez empezó a elogiarle en 2014, coincidiendo con la llegada del político madrileño a la Secretaría General del PSOE. Tras conocerse en persona en un acto, ambos intercambiaron teléfonos y mantuvieron algunos encuentros, pero la cosa no acabó de cuajar y Jordi Sevilla se consolidó como el hombre fuerte de Ferraz.

A finales de 2014, Díez negó tener vinculación alguna con el PSOE y atacó directamente a este medio, Libertad Digital, por haber detallado sus lazos con el partido del puño y la rosa:

Ya en 2015, se quedó fuera del equipo de Pedro Sánchez, pero lanzó un vídeo en el que alabó el programa económico de los socialistas, que definió como "razonable" entre todo tipo de críticas a José María Aznar, Mariano Rajoy y el Partido Popular.

En septiembre de 2016, Díez se lanzó en tromba contra Pedro Sánchez con un artículo publicado en su página web:

Pedro Sánchez está cada vez más obsesionado con la militancia y cada día más alejado de una mayoría de votantes que permitan al PSOE volver a gobernar. (…) Conocí a Pedro Sánchez poco antes de presentarse a las primarias en 2014. Se acercó en un acto público en Madrid y me dijo que me seguía y que admiraba mis columnas y mis ideas. Cuando fue nombrado secretario general me llamó y me pidió ayuda. Varios dirigentes del PSOE lo han hecho y a Pedro le respondí lo mismo que a ellos. Yo soy progresista y socialdemócrata, mis ideas coinciden con el ideario socialista y quiero al PP en la oposición. Pero soy un economista observador que necesita libertad intelectual para opinar y sacar lo mejor de sí. Desde niño he sido un potro salvaje y estar sometido a los cercados de una institución me hace perder mi fuerza. Pero le ofrecí mi ayuda.

En junio de 2014 le dije que el principal problema para el 80% de los españoles era el desempleo y muchos no votaban al PSOE, especialmente los jóvenes, porque habían perdido la confianza en los socialistas para bajar la tasa de paro. (... ) Le dije a Sánchez que el PSOE necesitaba una estrategia que priorizara la economía, proyectando una España posible en una Europa posible y en un mundo posible con bajo nivel de desempleo y mejores salarios.