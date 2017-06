Así es 'Peseto Loco', la cara más violenta del taxi

Se llama Nacho Castillo Jiménez, pero todo el mundo lo conoce como Peseto Loco.Precisamente su particular apodo se ha convertido este jueves en trending topic en Twitter. Peseto fue uno de los rostros más conocidos en la manifestación que el sector del taxi celebró el pasado martes en Madrid. Su peinado, sus músculos y, en definitiva, su llamativa estética destacaba entre los miles de taxistas que se manifestaron para exigir al Gobierno medidas urgentes contra Uber y Cabify.

Rodeado de una corte de compañeros, no era difícil deducir que se trataba de uno de los líderes de la protesta. Peseto Loco forma parte de la organización más radical del sector: Élite Taxi.

El Español le ha dedicado un artículo a Nacho Castillo en el que recoge algunos de sus comentarios más polémicos. Con ansias de guerra animaba el martes a sus compañeros de profesión a la lucha porque "somos capaces de paralizar una ciudad, un país. Y hay que ir con todo. Siempre dentro de la legalidad, ¿no? Pero con todo. Prefiero caer mal y que me recuerden como aquel loco que la liaba en las manifestaciones que como aquel pobrecito que se quedó sin trabajo porque no luchó. Así que me da igual lo que digan de mí. Si me quieren mandar a la cárcel, allí comeré del Estado. Si quieren guerra, estamos luchando por nuestra vida en una situación límite, así que moriremos matando".

Él mismo presume de mote en su cuenta de Facebook, que lleva por nombre Peseto Loco, y se presenta ante sus seguidores advirtiéndoles que está "muuuu looooocooooooooooooo!!"

Circula en las redes una foto en la que Peseto sale con Melisa D. Ruiz, líder de Hogar Social, por lo que muchos lo tachan de ultraderechista, una acusación que él niega. También de violento. Peseto Loco ha sido boxeador, conocido en el mundillo cono Nacho Iron Castillo, y fue condenado en 2016 por un delito leve de daños a un conductor de Cabify al que disparó con una pistola de aire comprimido.

Natural de Algete, hoy las redes sociales se han llenado de comentarios sobre su persona. Muchos en tono de humor.

