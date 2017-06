El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, ha afirmado en Málaga que "existe una Europa dinámica, decidida a encarar los grandes problemas de nuestro tiempo", pero también hay una Europa "envejecida y temerosa, abrumada por las transformaciones en curso. Una Europa que se refugia en el nacionalismo miope, o que se apunta a mentiras populistas".

En su opinión, ninguna sociedad prospera en un clima de desconfianza, ni encerrada en sí misma. Es por ello que "debemos recuperar la política como un ejercicio de confianza y no como una forma de administrar los miedos. En Europa hay demasiado miedo y poca confianza", ha señalado. Un mensaje que podría ser un nuevo toque de atención a Mariano Rajoy, del que está completamente distanciado.

Aznar ha hecho estas declaraciones en la reunión anual del Martens Center, la principal red de fundaciones y think tanks europeos de centro derecha que por primera vez se ha reunido en Málaga. En su opinión, la confianza puede restaurarse "si existen liderazgos políticos que puedan proponer nuevos objetivos que la mayoría de los europeos puedan compartir, si fortalecemos la legitimidad de las instituciones europeas y establecemos un nuevo equilibrio entre la Unión y sus miembros", según recoge FAES en una nota de prensa remitida a los medios.

"Más Europa –ha continuado- no significa más regulación, ni más intrusión. Más Europa significa mejor Europa, mercados más transparentes y competitivos, subsidiariedad real, rendición de cuentas, mejores procedimientos para hacer frente a las crisis, solidaridad y disposición a cooperar. Significa una mejor gobernanza del euro".

En su intervención, el expresidente del Gobierno ha abogado por articular una estrategia atlántica ambiciosa ya que tanto la salida del Reino Unido como los efectos de la nueva administración de los Estados Unidos han abierto "una fractura en la dimensión atlántica de la Unión que es preciso reparar". "El futuro de nuestra seguridad, de la expansión de nuestra prosperidad, de la innovación y el conocimiento, de la cooperación entre democracias sigue estando principalmente en el Atlántico", ha asegurado.

Para que la brecha no aumente ha insistido en ampliar los acuerdos comerciales, evitar una escalada de desencuentros en el seno de la OTAN y fortalecer la cooperación política y económica con los países latinoamericanos que están claramente decididos a fortalecer su relación con Europa".

Por otra parte, el presidente de FAES considera que aunque Europa vuelve a crecer, "no debemos confiar en que un ciclo económico positivo hará todo el trabajo por nosotros". Sin duda, otra referencia velada al Ejecutivo, del que considera que no está haciendo los deberes en página económica. "El ciclo contribuirá a conseguir los objetivos del déficit" pero "tenemos que hacer frente a una deuda que puede escapar a nuestro control o dejarnos sin margen de maniobra en ciertas circunstancias que no podemos descartar".

Por ello, ha alentado a "no perder el impulso de las reformas para mejorar nuestros mercados de trabajo, para progresar en la excelencia de nuestros sistemas educativos, para hacer nuestras economías más flexibles y competitivas, para animar la investigación y la innovación".

Además, cree que "una de las reformas más necesarias, y seguramente más difícil, es la reforma de la fiscalidad". "Debemos emprender una reconsideración general de nuestros sistemas fiscales, y de la propia concepción tradicional de los impuestos y de la financiación de los servicios públicos".

Aznar ha asegurado que sus palabras son consecuencia de su confianza en la capacidad para "hacer las reformas necesarias, iniciar una nueva conversación con nuestros aliados y asegurar la sostenibilidad de nuestros sistemas de bienestar". Sin embargo, "esas capacidades se tienen que poner a prueba en el liderazgo político, la solidaridad entre los miembros de la Unión y la visión que debemos ofrecer a nuestros ciudadanos", ha concluido, tal y como recoge la nota de FAES.